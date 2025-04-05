Второй Пыхья-Таллиннский весенний забег состоится 27 апреля

27 апреля пройдет Второй Пыхья-Таллиннский весенний забег. Дистанции подходят как для детей, так и взрослых. Маршрут можно преодолеть бегом, пешком или на инвалидной коляске. Участие в семейном спортивном мероприятии - бесплатное.
Движение связано с душевным здоровьем и, в целом, с качеством жизни. Чтобы вдохновить горожан двигаться, управа Пыхья-Таллинна уже второй год подряд устраивает весенний забег.
«Наденьте кроссовки и приходите наслаждаться свежим воздухом. Семейное мероприятие подарит радость от движения и совместно проведенного времени. Самые быстрые бегуны получат медаль с уникальным дизайном, а детей ждут дипломы и сюрпризы», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.
По словам старейшины, центр соревнования со стартом и финишем в этот раз расположится на территории Пельгулиннаской государственной гимназии, а маршрут забега пройдет через парк на Штромке.
«Ждем всех желающих на забег 27 апреля, вне зависимости от возраста и уровня подготовки», - добавила Таммур.
Взрослые смогут покорить пятикилометровую дистанцию, молодым участникам предстоит преодолеть 2,5 км, а для детей организован детский забег длиной около 400 м. Маршрут можно также пройти пешком или с палками для скандинавской ходьбы. На трассу приглашаются и участники на инвалидных колясках.
Движение на время забега перекрываться не будет: на дорожках парка смогут разместиться как участники спортивного мероприятия, так и гуляющие.
Регистрация на соревнование - ЗДЕСЬ.
Больше информации о втором весеннем забеге Пыхья-Таллинна - ЗДЕСЬ.