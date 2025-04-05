Прокат мини-мопедов хотят открыть в еще одном городе Эстонии: местные власти против

Красные арендные мини-мопеды латвийской компании Ride Mobility появились на улицах Таллинна в последнюю неделю марта, и вскоре возникли проблемы. Сейчас компания сосредоточена на решении этих проблем и пока не планирует расширяться на другие города Эстонии.

Арендные мини-мопеды, которые недавно появились на улицах Таллинна, за короткое время получили неоднозначные отзывы. В настоящее время латвийская компания сосредоточена на решении проблем и пока не планирует расширяться в Тарту. Оно и к лучшему, дал понять руководитель Тартуского городского транспорта Роман Меэкса.