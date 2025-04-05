Китай принял вызов Трампа и ввел ответные тарифы на американские товары

Торговый порт Гонконга Фото: Reuters

Крупнейший соперник США Китай ответил на тарифную войну Дональда Трампа зеркальными пошлинами на поставку американских товаров. Трамп по традиции взбодрился и предупредил, что не надо было этого делать.

Трамп ввел дополнительные пошлины в 34% на китайский импорт в США 2 апреля, когда объявлял торговую войну всему миру. Он отложил их вступление в силу на неделю и предложил всем странам переговоры, пообещав снисхождение тем, кто пойдет на «феноменальные» уступки.

Китай сходу осудил выпад Трампа и призвал другие страны защитить свободу мировой торговли. А через два дня, в пятницу, китайский минфин объявил, что вводит ответные дополнительные пошлины в том же размере - 34%.

Китай заодно пожаловался во Всемирную торговую организацию, однако механизм разрешения споров в ней уже много лет не работает, поскольку США считают ВТО проводником экспансии Китая и парализовали работу апелляционного органа.

В ответ на китайский выпад Трамп с удовольствием перешел в новую атаку.

«Китайцы сделали неверный ход, запаниковали - и это единственное, чего они не могут себе позволить!» - написал Трамп в своей социальной сети капслоком.