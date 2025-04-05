Китай принял вызов Трампа и ввел ответные тарифы на американские товары

Китай заодно пожаловался во Всемирную торговую организацию, однако механизм разрешения споров в ней уже много лет не работает.
Крупнейший соперник США Китай ответил на тарифную войну Дональда Трампа зеркальными пошлинами на поставку американских товаров. Трамп по традиции взбодрился и предупредил, что не надо было этого делать.
Трамп ввел дополнительные пошлины в 34% на китайский импорт в США 2 апреля, когда объявлял торговую войну всему миру. Он отложил их вступление в силу на неделю и предложил всем странам переговоры, пообещав снисхождение тем, кто пойдет на «феноменальные» уступки.
Китай сходу осудил выпад Трампа и призвал другие страны защитить свободу мировой торговли. А через два дня, в пятницу, китайский минфин объявил, что вводит ответные дополнительные пошлины в том же размере - 34%.
Китай заодно пожаловался во Всемирную торговую организацию, однако механизм разрешения споров в ней уже много лет не работает, поскольку США считают ВТО проводником экспансии Китая и парализовали работу апелляционного органа.
В ответ на китайский выпад Трамп с удовольствием перешел в новую атаку.
«Китайцы сделали неверный ход, запаниковали - и это единственное, чего они не могут себе позволить!» - написал Трамп в своей социальной сети капслоком.
Китай - главный объект тарифного гнева Трампа, потому что он - ведущий экспортер товаров в Америку. С Китаем у США гигантский дефицит торговли, и Трамп еще в первый президентский срок вел торговую войну с главным экономическим и военным соперником.
Особых успехов первая война не принесла, и Трамп затеял вторую, как только вернулся в Белый дом в январе 2025 года. Он ввел новые пошлины, и после дополнительных, объявленных 2 апреля, общий налог на ввоз китайских товаров в США вырастет до 54%.
Более того, на 2 мая Трамп наметил новый удар по китайским товарам.
С этой даты он отменяет исключение для интернет-магазинов, которое позволяло отправлять в США посылки дешевле 800 долларов без налогов и таможенных проверок. Только в прошлом году американцы получили почти 1,5 млрд таких отправлений. Отмена поблажки ударит в первую очередь по китайским ритейлерам вроде Shein и Temu.
Глава центробанка США говорит о неопределенности
Глава Федерального резерва (центрального банка США) Джером Пауэлл в пятницу сказал, что пошлины, введенные Трампом, оказались значительно выше, чем ожидалось, и, скорее всего, более серьезными окажутся и последствия.
«То же, вероятно, можно будет сказать и о последствиях для экономики, включая более высокую инфляцию и более медленный рост. Размер и продолжительность этих последствий неясны», - сказал Пауэлл.
Глава американского центробанка косвенно напомнил об опасениях Федерального резерва, что тарифы Трампа могут вызвать на рынке ожидание роста инфляции, и это ожидание может стать самосбывающимся прогнозом.
«Наша обязанность - сохранять долгосрочные инфляционные ожидания заякоренными и не позволить разовому повышению уровня цен стать постоянной проблемой инфляции», - сказал Пауэлл, имея в виду необходимость убедить бизнес и общество в том, что любой скачок инфляции быстро закончится.
По его словам, пока Федеральный резерв имеет возможность дождаться большей ясности с последствиями и уже тогда что-то менять в своей политике.
Дональд Трамп в пятницу, незадолго до выступления Пауэлла, написал в своей соцсети Truth Social, что сейчас наступил «идеальный момент» для того, чтобы Федеральный резерв снизил учетную ставку.