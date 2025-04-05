Сильный ветер мешает движению паромов

По сообщению TS Laevad, рейсы сегодняшнего Паром Regula на линии Виртсу-Куйвасту отменены из-за сильного ветра. Паром Regula заменяет Piret во время доковых работ и должен был сегодня по графику отправляться из Куйвасту в Виртсу в 11:15 и 12:45, а из Виртсу в Куйвасту в 12:00 и 13:30.