Умер многократный чемпион Эстонии по легкой атлетике

Торим семь раз становился чемпионом Эстонской ССР в личном зачете (в беге на 110 м с барьерами в 1950, 1952, 1953 годах и на 400 м с барьерами в 1949, 1950, 1952, 1953 годах), а также пять раз в эстафетах в период с 1952 по 1958 год.

В период с 1950 по 1953 год он трижды улучшал рекорд Эстонии в беге на 400 метров с барьерами, доведя его до 54,6 секунды. За сборную Эстонии он выступал 15 раз.

Ханс Торим. Фото: ekjl.ee

После завершения спортивной карьеры Торим работал тренером по легкой атлетике и спортивным педагогом. Его самые известные ученики - Калью Юркатамм, Чарльз Валлманн, Маргус Казеару, Тоомас Мерила, Пеэтер Лаане, Калью Кикамяги, Энну Лааснер, Мильви Торим, Айли Паю, Тийна Тороп, Сильва Оя, Хольгер Пеэл, Рейн Ауле.

Торим написал учебники, делал учебные фильмы и подготавливал методические материалы, а также опубликовал более ста статей в прессе, в том числе в финских и американских спортивных изданиях.

С 1997 года Торим был почетным членом Союза легкой атлетики Эстонии.