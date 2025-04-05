Подайте заявку на участие в передаче: «MasterChef Эстония» ищет профессионалов!

«В новом сезоне MasterChef Эстония мы привлекаем к участию таланты с опытом кулинарии, чтобы провести для телезрителей настоящие мастер-классы и содействовать появлению нового поколения лучших поваров Эстонии», - сказал продюсер программы Каупо Карельсон.

Он призывает подать заявки всех действующих и бывших энтузиастов, которые хотят испытать свои умения, учиться у звезд и сделать следующий шаг в своей карьере.

К участию в передаче «MasterChef Эстония: профессионалы» приглашаются совершеннолетние кандидаты с опытом работы шеф-поваром. Заявки принимаются на странице www.masterchef.ee до 18 апреля.

Фрагмент телепередачи сезона 2024 года. Фото: Харри Тийтс

Отборочные туры передачи пройдут 20 и 21 апреля в Таллинне и 23 апреля в Тарту. На отборочных турах судьи выберут участников четвертого сезона передачи «MasterChef Эстония», которая выйдет в эфир этой осенью на канале Telia Inspira.

Победитель по итогам серии из 12 выпусков получит приз в размере 10 000 евро и титул MasterChef Эстония.

По словам руководителя сферы телевидения и развлечений Telia Бирьё Кийк, участие в шоу станет отличным трамплином для талантливых поваров, чьи навыки и страсть к кулинарии заслуживают большего внимания.

Предыдущие сезоны «MasterChef Эстония» из года в год побивали рекорды по просмотру канала Inspira, что свидетельствует большом успехе у местной аудитории эстонской версии всемирно известного кулинарного шоу.

«Мы с нетерпением ждем нового сезона, и я абсолютно уверена, что на вершине эстонской кулинарии уже в этом году зажгутся несколько восходящих звезд», - отметила Кийк.