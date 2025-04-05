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Канцлер права выступила за отмену запрета на поддержку партий юридическими лицами

Канцлер права Юлле Мадизе.
Канцлер права Юлле Мадизе. Фото: Erik Prozes

Канцлер права Юлле Мадизе считает, что Рийгикогу следует рассмотреть отмену запрета на пожертвования политическим партиям от юридических лиц, поскольку это ограничение противоречит принципам свободного общества и Конвенции о правах человека, пишет Rus.ERR.

По ее мнению, действующий закон несправедливо наказывает организации гражданского общества за открытую поддержку кандидатов, что не представляет коррупционного риска и должно быть разрешено.

Мадизе подчеркнула, что запрет мешает свободному общественному обсуждению будущего развития Эстонии и ограничивает участие гражданского сектора в политике.

Она отметила, что даже распространение организациями информационных листков с перечислением поддерживаемых кандидатов может считаться нарушением закона, что недопустимо в демократическом обществе.

По ее оценке, запрет необходимо отменить до муниципальных выборов 2025 года, обеспечив при этом прозрачность взаимодействия и защиту от вмешательства со стороны враждебных иностранных государств.

Подробнее читайте на портале Rus.ERR.

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