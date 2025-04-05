Канцлер права выступила за отмену запрета на поддержку партий юридическими лицами

Канцлер права Юлле Мадизе считает, что Рийгикогу следует рассмотреть отмену запрета на пожертвования политическим партиям от юридических лиц, поскольку это ограничение противоречит принципам свободного общества и Конвенции о правах человека, пишет Rus.ERR.
По ее мнению, действующий закон несправедливо наказывает организации гражданского общества за открытую поддержку кандидатов, что не представляет коррупционного риска и должно быть разрешено.
Мадизе подчеркнула, что запрет мешает свободному общественному обсуждению будущего развития Эстонии и ограничивает участие гражданского сектора в политике.
Она отметила, что даже распространение организациями информационных листков с перечислением поддерживаемых кандидатов может считаться нарушением закона, что недопустимо в демократическом обществе.
По ее оценке, запрет необходимо отменить до муниципальных выборов 2025 года, обеспечив при этом прозрачность взаимодействия и защиту от вмешательства со стороны враждебных иностранных государств.