Канцлер права выступила за отмену запрета на поддержку партий юридическими лицами

По ее мнению, действующий закон несправедливо наказывает организации гражданского общества за открытую поддержку кандидатов, что не представляет коррупционного риска и должно быть разрешено.

Мадизе подчеркнула, что запрет мешает свободному общественному обсуждению будущего развития Эстонии и ограничивает участие гражданского сектора в политике.

Она отметила, что даже распространение организациями информационных листков с перечислением поддерживаемых кандидатов может считаться нарушением закона, что недопустимо в демократическом обществе.