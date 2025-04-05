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Генерал НАТО: Россия в три раза обгонит США и Европу по производству снарядов

Генерал Кристофер Дж. Каволи, новый командующий европейскими силами НАТО, призывает к решительному увеличению военно-промышленной базы НАТО.
Генерал Кристофер Дж. Каволи, новый командующий европейскими силами НАТО, призывает к решительному увеличению военно-промышленной базы НАТО. Фото: Sander Ilvest

Россия продолжает терять технику, вооружение и боеприпасы в войне против Украины, однако ее оборонно-промышленный комплекс по-прежнему способен компенсировать эти потери. Об этом заявил генерал армии США и верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, выступая перед Конгрессом США, пишет Rus.TVNET.

Выступая на слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил, генерал Каволи описал стремительные темпы роста военного производства в России, сообщает издание Business Insider. По его словам, в Вашингтоне ожидают, что Москва вскоре будет выпускать порядка 250 000 артиллерийских снарядов в месяц.

«Это даст ей возможность сформировать запасы, в три раза превышающие совокупные резервы США и Европы».

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