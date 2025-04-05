«Пришлось присягнуть на верность России». Как украинцам удается выехать из оккупации

«Это украинский самолет летит сбрасывает бойцам боекомплект. А это Путин, и он с перепугу - это коричневое - наложил кучу, - комментирует он детские изображения. - Я это все надежно спрятал дома, чтобы не нашли».

«Младшего внука мама забрала к себе в Лисичанск, не захотела со мной оставлять. Мама есть мама, не отдаст ребенка», - ностальгически говорит дедушка. И дальше показывает уже свежие фотографии, которые пересылает из Лисичанска дочь. Говорить о ее выборе он совсем не горит желанием и просит изменить их имена в статье, чтобы никак ей случайно не навредить.

«Это очень сложно, начинать все сначала, - делится он своими переживаниями. - Нам предлагали жить в заброшенном доме где-то в селе в центре Украины. Но дочь убедила остаться с ней».

Найти работу и жилье - самое трудное, подтверждают представители общественной организации Helping to Leave. Именно неудача с обустройством жизни на новом месте или болезнь старших родственников, которые просто отказываются куда-либо выезжать, нередко заставляют людей вернуться на оккупированные территории.

«Настроения у оставшихся разные. Кто-то приспосабливается к новой власти, а кто-то просто молчит и ухаживает за старенькой мамой, как наша соседка», - рассказывает Алексей о жизни в селе.

Алексей с женой уверяют, что обязательно поедут домой, если их село освободят.

«Мы вернемся, даже если от дома останется только фундамент. Дом - это куча кирпичей, сложенных в определенном порядке. Ну развалился тот порядок - сложим по новой», - говорит он.