«Битцевский маньяк» согласен дать признательные показания еще по одиннадцати нераскрытым убийствам

Как заявили в ведомстве, сотрудниками главного оперативного управления ФСИН и главного управления уголовного розыска МВД РФ была получена информация о причастности Пичушкина «к совершению особо тяжких преступлений, которые до настоящего времени считаются нераскрытыми». Сообщается лишь, что убийства произошли в районе Северное Бутово. Другие подробности не приводятся.

В 2007 году суд в Москве вынес пожизненный приговор «битцевскому маньяку», ему также назначили принудительное амбулаторное наблюдение у психиатра. Он отбывает наказание в колонии особо режима ИК-18, или «Полярная сова», в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Пичушкин был признан виновным в убийстве 49 жертв, которые он совершал в 1990-2000-х годах, в основном в московском Битцевском лесу. Его жертвами становились люди, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: пожилые, инвалиды и людей с психическими расстройствами. Кроме того, он признан виновным в покушении на жизнь трех человек.