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«Битцевский маньяк» согласен дать признательные показания еще по одиннадцати нераскрытым убийствам

Тюремная стена. Снимок иллюстративный.
Тюремная стена. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Россиянин Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», согласен дать признательные показания еще по еще 11 нераскрытым убийствам. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний РФ, передает «Новая газета».

Как заявили в ведомстве, сотрудниками главного оперативного управления ФСИН и главного управления уголовного розыска МВД РФ была получена информация о причастности Пичушкина «к совершению особо тяжких преступлений, которые до настоящего времени считаются нераскрытыми». Сообщается лишь, что убийства произошли в районе Северное Бутово. Другие подробности не приводятся.

В 2007 году суд в Москве вынес пожизненный приговор «битцевскому маньяку», ему также назначили принудительное амбулаторное наблюдение у психиатра. Он отбывает наказание в колонии особо режима ИК-18, или «Полярная сова», в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Пичушкин был признан виновным в убийстве 49 жертв, которые он совершал в 1990-2000-х годах, в основном в московском Битцевском лесу. Его жертвами становились люди, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: пожилые, инвалиды и людей с психическими расстройствами. Кроме того, он признан виновным в покушении на жизнь трех человек.

Сам Пичушкин на слушаниях сознался в 62 преступлениях и заявлял, что собирался убить 64 человека — по числу клеток на шахматной доске. Московская прокуратура в 2008 году сообщала, что следствие не нашло доказательств еще 11 преступлений, о которых «битцевский маньяк» говорил в своих показаниях, отмечает РБК. Те ли это преступления, о которых сегодня сообщила ФСИН, - не уточняется.

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