ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕДИЦА! В ночь на воскресенье температура опустится до семи градусов ниже нуля

Ветер северный и северо-восточный, 6-11, на островах и побережье порывами до 17 м/с, после полуночи понемногу ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля до 7 градусов мороза. На дорогах гололедица!

Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Вечером на западе страны соберется облачность, на островах и западе материковой части страны пойдут дожди и мокрый снег. Ветер северных направлений, вечером на островах и побережье западных направлений, 3-9, порывами до 12 м/с. Температура днем от 1-6 градусов тепла.