Рынок недвижимости оживает с наступлением весны, но как поведут себя цены?

По словам Кикас, в последние месяцы на рынке недвижимости постепенно появляются новые покупатели жилья: «Поскольку ставка Euribor стала быстро снижаться, люди меньше опасаются брать кредиты. Да и застройщики всё смелее берутся за новые проекты».

Хотя ставка Euribor имеет тенденцию к снижению, а рост заработной платы поддерживает уверенность потребителей, высокая стоимость недвижимости все еще сдерживает расширение рынка. Особенно это касается новостроек, где цены для многих остаются недоступными.

«Цены на новые квартиры по-прежнему высоки. В результате все больше покупателей обращаются к вторичному рынку, где цены более стабильны. Квартиры на вторичном рынке для многих становятся более реальным вариантом, и это отражается в заключенных сделках», - говорит руководитель Центра кредитной компетенции Luminor.

В то же время сильным остается рынок элитной недвижимости. Состоятельные клиенты сохраняют активность даже в сложные времена, что заставляет застройщиков уделять все больше внимания эксклюзивным проектам.

Например, все изысканнее становится визуальное оформление рекламных объявлений, а также все чаще в текстах встречаются слова «вилла» или «бутик».

В то время как цены на вторичном рынке могут больше не расти, стоимость новых квартир может еще больше увеличиться в ближайшие месяцы, учитывая повышение налога с оборота, которое вступит в силу летом.