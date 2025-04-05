Рынок недвижимости оживает с наступлением весны, но как поведут себя цены?

Весной появились первые признаки оживления на рынке недвижимости: покупатели снова стали активнее, застройщики также проявляют больше инициативы. По словам руководителя Центра кредитной компетенции Luminor Хелины Кикас, рынок демонстрирует признаки осторожного, но все более уверенного восстановления.
По словам Кикас, в последние месяцы на рынке недвижимости постепенно появляются новые покупатели жилья: «Поскольку ставка Euribor стала быстро снижаться, люди меньше опасаются брать кредиты. Да и застройщики всё смелее берутся за новые проекты».
Хотя ставка Euribor имеет тенденцию к снижению, а рост заработной платы поддерживает уверенность потребителей, высокая стоимость недвижимости все еще сдерживает расширение рынка. Особенно это касается новостроек, где цены для многих остаются недоступными.
«Цены на новые квартиры по-прежнему высоки. В результате все больше покупателей обращаются к вторичному рынку, где цены более стабильны. Квартиры на вторичном рынке для многих становятся более реальным вариантом, и это отражается в заключенных сделках», - говорит руководитель Центра кредитной компетенции Luminor.
В то же время сильным остается рынок элитной недвижимости. Состоятельные клиенты сохраняют активность даже в сложные времена, что заставляет застройщиков уделять все больше внимания эксклюзивным проектам.
Например, все изысканнее становится визуальное оформление рекламных объявлений, а также все чаще в текстах встречаются слова «вилла» или «бутик».
В то время как цены на вторичном рынке могут больше не расти, стоимость новых квартир может еще больше увеличиться в ближайшие месяцы, учитывая повышение налога с оборота, которое вступит в силу летом.
«В преддверии этого изменения будет наблюдаться стремление быстрее заключить сделку, что может привести к росту цен на пару процентов», - добавляет Хелина Кикас.
Бума на загородные дома и дачи не будет
Весна обычно вызывает повышенный интерес к загородным домам и дачам, но в этом году рост покупок будет скромным. В последние годы внимание людей, как правило, сосредоточено на их основном жилье, а не на дополнительной жилой площади.
«На рынок дач, безусловно, повлияла пандемия коронавируса, так как люди стремились весной перебраться из закрытого помещения в загородный дом, поближе к природе. Однако тот бум загородного жилья сошел на нет. Рост стоимости жизни заставил людей отдавать предпочтение постоянному жилью, и для многих сельский дом - это скорее роскошь, чем необходимость».
Однако поскольку загородный дом - это помимо отдыха еще и статья расходов, Кикас считает, что нынешней весной массового роста интереса к ним не будет.