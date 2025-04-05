Через Нарву шла торговля оружием с Россией: пограничников убеждали, что это детали водяных насосов

Проживающий в Таллинне гражданин России Демьян Беляков в течение полутора лет возил в Россию оружейные глушители, обманывая эстонских пограничников разговорами о том, что речь идет о деталях водяных насосов, пишет Rus.ERR.
По данным «Северного побережья», в январе 2023 года Беляков через Telegram связался с проживающим в России частным предпринимателем и предложил ему глушители для огнестрельного оружия. Везя с собой шесть глушителей, на границе Беляков сказал эстонским чиновникам, что это детали водяных насосов.
Где и кому точно Беляков передал эти глушители, следствие пока не установило, однако затем Белякову удалось продать частному лицу в России еще три глушителя, а позднее договориться о поставке уже 50 глушителей.
Беляков был арестован на границе 21 июня этого года. В ходе согласительного производства суд приговорил его к реальному тюремному заключению сроком на пять лет.