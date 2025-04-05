Опрос беженцев: для украинцев нет пристанища хуже, чем Швеция

Швеция разительно отличается от остальных стран Северной Европы, когда речь идет о приеме украинских беженцев. Здесь самые плохие условия, и все меньше украинцев сюда приезжает и все больше уезжает. Действия правительства заставляют украинцев соглашаться на нелегальную и самую низкооплачиваемую работу, передает Swedinfo со ссылкой на Dagens Nyheter.
Будучи исторически одной из самых либеральных иммиграционных стран Европы, Швеция за последние три года претерпела значительные изменения. Теперь у руководства страны появилась твердая цель ввести самую жесткую иммиграционную и интеграционную политику, которую только позволяют международные правила. И именно украинским беженцам пришлось первым испытать это на себе.
В Норвегии, Дании и Финляндии украинские беженцы в значительной степени получили те же права на финансовую поддержку и интеграционную помощь, что и другие группы беженцев: языковые курсы, интеграционные программы для новоприбывших и помощь на рынке труда.
Однако в Швеции украинцы продолжали жить в тех же условиях в качестве просителей убежища, даже после того, как им была предоставлена временная коллективная защита в соответствии с Директивой о массовой миграции.
В ноябре 2024 года политика Швеции в отношении украинских беженцев была несколько смягчена. Но в то время как украинцам стало легче при определенных условиях, были введены новые ограничения.
Какой результат можно увидеть в различных подходах скандинавских стран в отношении украинцев в течение первых трех лет полномасштабного вторжения России в Украину? Основываясь на опросе более 3000 украинских беженцев в странах Северной Европы, исследователи могут дать некоторые ответы.
- Швеция приняла наименьшее количество беженцев из Украины на душу населения среди Северных стран. В половину меньше, чем Норвегия и Финляндия.
- Многие украинцы, встретив холодный прием, решили покинуть Швецию. В то время как треть первоначально зарегистрированных украинских беженцев уже покинули Швецию, в Финляндии и Норвегии таких оказалось только десять процентов.
- В то же время в Швеции украинцам пришлось надеяться на себя и стать более самостоятельными, чем в других странах Северной Европы.
Швеция, таким образом, получила меньше украинцев, зависящих от пособий. Похоже, это сценарий мечты для тех шведов, кто выступает за иммиграционно-ограничительную политику, но украинские беженцы недовольны своим положением. бедности.
Они неизменно оценивают, что шведская система приема, государственные агентства и службы работают плохо, по сравнению с соседними странами, которые выбрали их соотечественники. Только шесть - семь процентов заявляют, что сожалеют о переезде в Финляндию, Данию или Норвегию, но целых 17 процентов украинцев сожалеют о приезде в Швецию.
Но самое главное: значительно меньшее количество прав увеличивает риск для создания параллельных сообществ, эксплуатации и нелегального труда. Когда украинцев спрашивают, предлагали ли им работу или услуги на нелегальном черном рынке труда, шведские украинцы положительно отвечают в два раза чаще, чем респонденты в Норвегии, Дании и Финляндии.
Шведское правительство не скупится на финансовую и военную помощь для поддержания военных действий на Украине, но поразительно мало помощи получают украинцы, которым удалось бежать от войны.