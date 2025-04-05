Опрос беженцев: для украинцев нет пристанища хуже, чем Швеция

​Будучи исторически одной из самых либеральных иммиграционных стран Европы, Швеция за последние три года претерпела значительные изменения. Теперь у руководства страны появилась твердая цель ввести самую жесткую иммиграционную и интеграционную политику, которую только позволяют международные правила. И именно украинским беженцам пришлось первым испытать это на себе.

В Норвегии, Дании и Финляндии украинские беженцы в значительной степени получили те же права на финансовую поддержку и интеграционную помощь, что и другие группы беженцев: языковые курсы, интеграционные программы для новоприбывших и помощь на рынке труда.

Однако в Швеции украинцы продолжали жить в тех же условиях в качестве просителей убежища, даже после того, как им была предоставлена временная коллективная защита в соответствии с Директивой о массовой миграции.

В ноябре 2024 года политика Швеции в отношении украинских беженцев была несколько смягчена. Но в то время как украинцам стало легче при определенных условиях, были введены новые ограничения.

Какой результат можно увидеть в различных подходах скандинавских стран в отношении украинцев в течение первых трех лет полномасштабного вторжения России в Украину? Основываясь на опросе более 3000 украинских беженцев в странах Северной Европы, исследователи могут дать некоторые ответы.

- Швеция приняла наименьшее количество беженцев из Украины на душу населения среди Северных стран. В половину меньше, чем Норвегия и Финляндия.

- Многие украинцы, встретив холодный прием, решили покинуть Швецию. В то время как треть первоначально зарегистрированных украинских беженцев уже покинули Швецию, в Финляндии и Норвегии таких оказалось только десять процентов.

- В то же время в Швеции украинцам пришлось надеяться на себя и стать более самостоятельными, чем в других странах Северной Европы.