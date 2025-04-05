Администрация Трампа ошибочно потребовала от украинцев покинуть страну

Власти США прислали нескольким украинским беженцам электронное письмо с требованием выехать из страны в течение недели, пишет Reuters. Затем в Вашингтоне заявили об ошибке.
По информации Reuters, администрация президента США Дональда Трампа по ошибке отправила легально находящимся в стране украинцам письма с требованием покинуть ее территорию.
Такие электронные сообщения на текущей неделе получили несколько граждан Украины, проживающие в Соединенных Штатах в рамках гуманитарных программ.
Требование к украинцам в течение семи дней покинуть США
В письмах от имени Погранично-таможенной службы США говорилось, что разрешение на проживание украинцев аннулировано и у них есть 7 дней, чтобы покинуть страну. В сообщениях также содержалась угроза, что в случае невыполнения этого требования «федеральное правительство найдет» тех, кто его нарушил.
«Если вы немедленно не покинете территорию Соединенных Штатов, в отношении вас правоохранительными органами могут быть приняты меры, которые приведут к вашему выдворению из страны. Не пытайтесь остаться в США», - цитирует Reuters отправленное украинцам сообщение. У агентства нет данных о том, сколько человек получили такие письма.
Министерство внутренней безопасности признало ошибку
Между тем в Министерстве внутренней безопасности США, в структуру которого входит Погранично-таможенная служба, назвали отправление писем ошибкой.
Программа по приему в США украинцев, запущенная после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, продолжает действовать, указало 4 апреля ведомство.
По данной программе Соединенные Штаты приняли 240 тысяч украинцев. В начале марта агентство Reuters сообщало о планах Трампа лишить легального статуса украинских беженцев. По данным его источников, такое решение ожидалось в апреле. В Белом доме назвали эту информацию фейком.