Администрация Трампа ошибочно потребовала от украинцев покинуть страну

По информации Reuters, администрация президента США Дональда Трампа по ошибке отправила легально находящимся в стране украинцам письма с требованием покинуть ее территорию.

Такие электронные сообщения на текущей неделе получили несколько граждан Украины, проживающие в Соединенных Штатах в рамках гуманитарных программ.

Требование к украинцам в течение семи дней покинуть США

В письмах от имени Погранично-таможенной службы США говорилось, что разрешение на проживание украинцев аннулировано и у них есть 7 дней, чтобы покинуть страну. В сообщениях также содержалась угроза, что в случае невыполнения этого требования «федеральное правительство найдет» тех, кто его нарушил.

«Если вы немедленно не покинете территорию Соединенных Штатов, в отношении вас правоохранительными органами могут быть приняты меры, которые приведут к вашему выдворению из страны. Не пытайтесь остаться в США», - цитирует Reuters отправленное украинцам сообщение. У агентства нет данных о том, сколько человек получили такие письма.

Министерство внутренней безопасности признало ошибку

Между тем в Министерстве внутренней безопасности США, в структуру которого входит Погранично-таможенная служба, назвали отправление писем ошибкой.

Программа по приему в США украинцев, запущенная после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, продолжает действовать, указало 4 апреля ведомство.