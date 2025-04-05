Юрист подробно объясняет, как избавиться от задолжавшего арендатора

Сеппер выразила надежду, что вскоре также будет доступен и регистр исполнительных производств Министерства юстиции, который должен был заработать еще в начале прошлого года. Из него можно будет получить информацию о текущих исполнительных производствах в отношении человека.

«Наличие задолженности все же не означает, что с человеком не стоит заключать договор аренды, но сведения помогают арендодателю оценить возможные риски», - уточнила Сеппер и добавила, что дополнительно можно запросить рекомендацию от предыдущего арендодателя.

2. Составьте грамотный договор

Арендодатель может выбрать, заключать ли ему срочный или бессрочный договор аренды. Бессрочный договор аренды может быть расторгнут сторонами с трехмесячным уведомлением или по взаимному согласию раньше.

Срочный договор аренды, как правило, заканчивается по истечении срока, если он не был досрочно расторгнут. «Основания для досрочного расторжения регулируются законом, и если предусмотренные законом основания отсутствуют, то расторгнуть срочный договор нельзя», - подчеркнула Сеппер.

Например, договор аренды может быть расторгнут, если у арендатора проблемы с соблюдением платежной дисциплины или накопилась определенная сумма долга.

Адвокат юридического бюро Hedman отметила, что в своей практике она часто сталкивается с договорами аренды, которые не соответствуют законодательству, а арендодатели забывают, что любое условие договора, ущемляющее права арендатора, является недействительным.