Журналист о судебном деле чиновников полиции: темное, запутанное и малопонятное для общественности

«Во-вторых, выяснилось, что инициатором этого процесса, скорее всего, были не законы, а личные отношения и симпатии, - продолжил он. - Что касается самих законов, то министерство только сейчас начало готовить изменения, чтобы все вопросы, связанные с ротацией, были четко сформулированы и понятны».

Фьюк отметил, что процессы ротации происходили и ранее, и продолжаются до сих пор. «Если подытожить, то можно сказать, что все, что произошло, - это плохой сигнал для нашей правовой системы и прокуратуры. Хотя я понимаю, что в прокуратуре действует принцип нулевой терпимости, - сказал он. - Но нельзя забывать о человеке, общем праве и публичном пространстве».

Фьюк добавил, что в эстонской правовой системе существуют как бы два мира: один - у прокуратуры, а другой - у тех, кто ежедневно разрабатывает и защищает наши законы.