Журналист о судебном деле чиновников полиции: темное, запутанное и малопонятное для общественности

В субботнем выпуске программы Keskpäevatund на радиостанции Kuku ведущие Айнар Рууссаар, Игнар Фьюк и Прийт Хыбемяги обсудили актуальные события прошедшей недели. В числе прочего речь шла о судебном деле, касающемся бывших высокопоставленных руководителей полиции Эстонии, а также о некоторых казусах, связанных с политиками партии EKRE.
Суд постановил, что высокопоставленные чиновники полиции, которых обвиняли в злоупотреблении служебным положением - якобы они назначили себя на дополнительную должность, чтобы продолжать получать рабочий стаж в полиции и пенсию - не совершили этого преступления, отметил Хыбемяги.
«В любом случае, некоторых полицейских заковали в наручники и унизительно провели перед камерами, - напомнил главный редактор Postimees, вспоминая ход событий. - Теперь они оправданы, и им вернут деньги, потраченные на защиту».
Рууссаар добавил, что полицейская пенсия - это одно, но такие судебные дела показывают, что после оправдательного приговора все обвиняемые проходят через тяжелый процесс. «Ээрик Хельдна сам признал, что это нанесло ущерб его репутации и не только, - сказал он. - Он надеялся устроиться на работу в Украину в рамках гражданской миссии ЕС, но не смог. Это был долгий, сложный и запутанный процесс, но правосудие вершит только суд, и теперь приговор вынесен».
Фьюк признал, что долгий процесс, начавшийся со скандала, стал для него неожиданностью. «Это был настоящий шок, - сказал Фьюк. - Я много лет наблюдал за действиями полицейского руководителя, который казался абсолютно честным человеком, и относился к нему с уважением».
Он отметил, что считает неприемлемым существование государства, где можно внезапно оказаться под обвинением и получить непоправимый ущерб для репутации. «Все это можно было бы решить еще на стадии административного производства или на уровне министерств», - подчеркнул Фьюк.
«Во-вторых, выяснилось, что инициатором этого процесса, скорее всего, были не законы, а личные отношения и симпатии, - продолжил он. - Что касается самих законов, то министерство только сейчас начало готовить изменения, чтобы все вопросы, связанные с ротацией, были четко сформулированы и понятны».
Фьюк отметил, что процессы ротации происходили и ранее, и продолжаются до сих пор. «Если подытожить, то можно сказать, что все, что произошло, - это плохой сигнал для нашей правовой системы и прокуратуры. Хотя я понимаю, что в прокуратуре действует принцип нулевой терпимости, - сказал он. - Но нельзя забывать о человеке, общем праве и публичном пространстве».
Фьюк добавил, что в эстонской правовой системе существуют как бы два мира: один - у прокуратуры, а другой - у тех, кто ежедневно разрабатывает и защищает наши законы.
«Если посмотреть на все материалы, опубликованные по этому делу, оно выглядит довольно темным, запутанным и малопонятным для общественности, - отметил Хыбемяги. - Начало было драматичным: на высокопоставленного полицейского надели наручники и увезли. Все подумали, что, вероятно, он совершил что-то серьезное, и этот ущерб для репутации оказался огромным. Но важно, что вся эта ситуация началась с КаПо: бывший директор Арнольд Синисалу поднял этот вопрос, и так все пошло-поехало».