Трамп начал обсуждать смягчение пошлин с рядом стран

Президент США Дональд Трамп приступил к переговорам о снятии торговых пошлин с представителями ряда стран, среди которых Вьетнам и Израиль. По данным американского телеканала CNN, консультации проведены и с властями Индии. О готовности снизить тарифы также объявили Камбоджа и Индонезия, пишет Deutsche Welle.
Договоренности США с Вьетнамом
В пятницу, 4 апреля, Трамп сообщил в соцсети TruthSocial о телефонном разговоре с То Ламом - генсеком компартии Вьетнама. Против этой страны США на днях ввели одни из самых высоких пошлин - 46%. «Он сказал мне, что Вьетнам хочет снизить свои пошлины до нуля, если им удастся заключить соглашение с США. Я поблагодарил его от имени нашей страны и сказал, что с нетерпением жду встречи в ближайшем будущем», - написал Трамп.
В правительстве Вьетнама подтвердили, что То Лам «готов вести переговоры с США о снижении тарифов на экспорт США во Вьетнам до нуля и попросил США сделать то же самое в отношении вьетнамского экспорта». «То Лам также заявил, что Вьетнам продолжит импортировать больше товаров из США и создаст более благоприятные условия американским компаниям для дальнейших инвестиций во Вьетнам», - сообщили в Ханое.
В тот же день власти Камбоджи, против которой США ввели тариф в 49%, также сообщили о готовности снизить пошлины на американские товары, пишет гонконгская газета South China Morning Post. По ее данным, с аналогичным обещанием выступили власти Индонезии, против которой Трамп ввел пошлины в 32%.
Переговоры с Израилем и Индией
7 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Дональдом Трампом. Об этом 5 апреля сообщили в Белом доме ряду СМИ, среди которых газета The Times of Israel и агентство Reuters. По данным последнего, Нетаньяху обсудит с Трампом смягчение пошлин США на израильские товары, которые составили 17%. Это будет первый личный визит зарубежного лидера к Трампу для обсуждения тарифов.
Американский телеканал CNN сообщил в ночь на 5 апреля, что переговоры о снятии тарифов Трамп также провел с властями Индии, против которой ввел пошлины в 26%. С кем именно, не уточняется. CNN также передает, что президент США уже говорил о пошлинах с неназванными представителями Израиля.
«Каждая страна звонила нам. В этом и заключается прелесть того, что мы делаем: мы ставим себя на место водителя», - цитирует CNN слова Трампа. Он не уточнил, кто именно из зарубежных лидеров звонил ему и о чем говорил.
Ранее сын президента США Эрик также призвал зарубежных лидеров начать переговоры с отцом о смягчении пошлин. «Не хотел бы я быть последней страной, которая попытается договориться о торговой сделке с Дональдом Трампом. Первый, кто будет вести переговоры, победит, последний - однозначно проиграет», - написал Эрик Трамп 3 апреля в соцсети Х.