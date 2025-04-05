Трамп начал обсуждать смягчение пошлин с рядом стран

Договоренности США с Вьетнамом

В пятницу, 4 апреля, Трамп сообщил в соцсети TruthSocial о телефонном разговоре с То Ламом - генсеком компартии Вьетнама. Против этой страны США на днях ввели одни из самых высоких пошлин - 46%. «Он сказал мне, что Вьетнам хочет снизить свои пошлины до нуля, если им удастся заключить соглашение с США. Я поблагодарил его от имени нашей страны и сказал, что с нетерпением жду встречи в ближайшем будущем», - написал Трамп.

В правительстве Вьетнама подтвердили, что То Лам «готов вести переговоры с США о снижении тарифов на экспорт США во Вьетнам до нуля и попросил США сделать то же самое в отношении вьетнамского экспорта». «То Лам также заявил, что Вьетнам продолжит импортировать больше товаров из США и создаст более благоприятные условия американским компаниям для дальнейших инвестиций во Вьетнам», - сообщили в Ханое.

В тот же день власти Камбоджи, против которой США ввели тариф в 49%, также сообщили о готовности снизить пошлины на американские товары, пишет гонконгская газета South China Morning Post. По ее данным, с аналогичным обещанием выступили власти Индонезии, против которой Трамп ввел пошлины в 32%.

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