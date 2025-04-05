Глава МИД Финляндии: сейчас не время звонить Путину

«Очевидно, что США ведут переговоры с Россией, и в какой-то момент Европа тоже вступит в диалог. Однако важнее не то, когда и кто будет говорить, а то, что мы стремимся достичь с помощью такого разговора. Вчерашние новости о попадании баллистической ракеты в гражданский объект, приведшем к гибели детей, указывают на то, что разговор следует отложить», - сказала она.

Министр также подчеркнула, что Финляндия не считает Россию врагом, а выступает против ее действий и нарушения международного права.

«Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не настало. Все зависит от того, когда Россия начнет демонстрировать желание вернуться к международной договорной системе», - подчеркнула Валтонен.

Министр заявила, что до тех пор, пока этого не произойдет, говорить о нормализации отношений будет преждевременно.