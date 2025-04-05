Глава МИД Финляндии: сейчас не время звонить Путину

Для европейских лидеров еще не настало время звонить президенту России Владимиру Путину, заявила министр иностранных дел Элина Валтонен (КП) в утренней телепрограмме Ykkösaamu. По ее словам, переговоры нужно отложить, пока Россия продолжает агрессивные военные действия в Украине, пишет yle.
«Очевидно, что США ведут переговоры с Россией, и в какой-то момент Европа тоже вступит в диалог. Однако важнее не то, когда и кто будет говорить, а то, что мы стремимся достичь с помощью такого разговора. Вчерашние новости о попадании баллистической ракеты в гражданский объект, приведшем к гибели детей, указывают на то, что разговор следует отложить», - сказала она.
Министр также подчеркнула, что Финляндия не считает Россию врагом, а выступает против ее действий и нарушения международного права.
«Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не настало. Все зависит от того, когда Россия начнет демонстрировать желание вернуться к международной договорной системе», - подчеркнула Валтонен.
Министр заявила, что до тех пор, пока этого не произойдет, говорить о нормализации отношений будет преждевременно.
«Мы должны обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами, но, как я сказала, сейчас еще не время нормализации. Вместо этого необходимо продолжать нашу стратегию: поддерживать Украину, ослаблять Россию санкциями и укреплять собственную оборону», - добавила министр.