Научный сотрудник центра экологии: до конца апреля погода будет, скорее, прохладной

Конец апреля, по мнению старшего научного сотрудника Центра экологии Таллиннского университета Ханнеса Тыниссона, может порадовать более теплой погодой, когда температура воздуха начнет превышать десятиградусную отметку, однако в целом апрель, скорее всего, будет прохладным, пишет Rus.ERR.
Тыниссон, выступая в эфире передачи Ringvaade на телеканале ETV, отметил, что средняя температура в этом месяце составит около пяти градусов, а недавние 17–18 градусов являются скорее редким исключением, обусловленным конкретными погодными условиями.
Он пояснил, что необычно теплая зима без снежного покрова привела к тому, что при установлении зоны высокого давления и ярком солнце тёмная почва начала быстро нагреваться, что и вызвало кратковременный скачок температур.
Тем не менее, он подчеркнул, что в ближайшие недели дневные температуры, вероятнее всего, не будут превышать пяти градусов, при этом ощущение холода усилят сильные ветры, которые местами могут быть очень резкими.
Что касается прогноза на лето, Тыниссон затруднился с точными оценками, однако отметил, что из-за существенно меньшего количества льда и снега в регионе по сравнению с предыдущими годами можно надеяться, что лето все же окажется теплее обычного.