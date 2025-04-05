Научный сотрудник центра экологии: до конца апреля погода будет, скорее, прохладной

Тыниссон, выступая в эфире передачи Ringvaade на телеканале ETV, отметил, что средняя температура в этом месяце составит около пяти градусов, а недавние 17–18 градусов являются скорее редким исключением, обусловленным конкретными погодными условиями.

Он пояснил, что необычно теплая зима без снежного покрова привела к тому, что при установлении зоны высокого давления и ярком солнце тёмная почва начала быстро нагреваться, что и вызвало кратковременный скачок температур.

Тем не менее, он подчеркнул, что в ближайшие недели дневные температуры, вероятнее всего, не будут превышать пяти градусов, при этом ощущение холода усилят сильные ветры, которые местами могут быть очень резкими.