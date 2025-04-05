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Владелец знаменитой пекарни приступил к экспериментам по созданию крепкого алкоголя

Перевод: Валерия Ермакова
Хайки Халлик показывает в пекарне Päts рамки с планами и старыми фотографиями, связанными с бывшим заводом. Завод был основан в 1825 году в Ляэне-Вирумаа.
Хайки Халлик показывает в пекарне Päts рамки с планами и старыми фотографиями, связанными с бывшим заводом. Завод был основан в 1825 году в Ляэне-Вирумаа. Фото: Margus Martin

Знаменитая пекарня Päts в Раквере недавно сменила владельца: основатель семейного бизнеса, 84-летний Тойво Халлик, передал эстафету своим детям, и теперь всем этим хозяйством руководит его сын - 56-летний Хейки Халлик. У нового руководителя пекарни в планах - помимо производства хлеба и булочек - заняться изготовлением крепкого алкоголя.

Идея заняться производством крепких напитков возникла не вдруг - в кругу семьи этот вопрос обсуждался долго. Несколько десятков лет назад Тойво Халлик приобрел в родных краях, в мызе Поркуни, здание старого винокуренного завода, которое стояло пустым. Когда-то здесь производили крепкий алкоголь, в основном сырой спирт. С тех пор семья собирает информацию и бережно хранит все, что связано с историей этого винокуренного завода.

«Если идея хорошая, и ты уверен, что она сработает, деньги всегда можно найти», - сказал Хейки Халлик, предполагая, что идея восстановить винокуренный завод в какой-то момент найдет необходимое финансирование и станет реальностью. А пока предприниматель может пробовать производить крепкие напитки, например, 47-градусную картофельную настойку, экспериментируя на чердаке пекарни Päts.

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