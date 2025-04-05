Владелец знаменитой пекарни приступил к экспериментам по созданию крепкого алкоголя

Идея заняться производством крепких напитков возникла не вдруг - в кругу семьи этот вопрос обсуждался долго. Несколько десятков лет назад Тойво Халлик приобрел в родных краях, в мызе Поркуни, здание старого винокуренного завода, которое стояло пустым. Когда-то здесь производили крепкий алкоголь, в основном сырой спирт. С тех пор семья собирает информацию и бережно хранит все, что связано с историей этого винокуренного завода.