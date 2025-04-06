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В Таллинне водитель мини-мопеда сбил пешехода (1)

Фото статьи
Фото: Madis Veltman

В субботу, 5 апреля, вечером в Таллинне в результате столкновения с мини-мопедом пострадал пешеход.

Вчера около 20:15 в столичном районе Мустамяэ у дома на Таммсааре-теэ, 74 произошло ДТП: молодой человек на мини-мопеде на тротуаре наехал на пешехода - 24-летнюю девушку, говорится в сводке Департамента полиции и погранохраны. 

Пострадавшая была доставлена в больницу. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Итоги субботы на дорогах

Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло два серьезных ДТП. Вторая авария произошла в 21:38 в деревне Пулли в волости Выру в Вырумаа: 30-летний мужчина, управлявший незарегистрированным кроссовым мотоциклом, не справился с управлением, съехал с дороги в поле и перевернулся. Мотоциклист был доставлен в больницу.

Также полицией были отстранены от вождения 15 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В Лыунаской префектуре был зарегистрирован угон автомобиля  BMW 316I. 

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