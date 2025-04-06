Первые массовые протесты в США после возвращения Трампа в Белый дом. Сам он играет в гольф

Организаторы кампании Hands Off («руки прочь») планировали акции в 1200 местах во всех 50 штатах. В субботу большие толпы людей можно было наблюдать в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

Среди населения крупных городов в США преобладают противники Трампа. Однако публичных протестов в последние месяцы было немного. Комментаторы в СМИ объясняют это разными причинами: от усталости и депрессии либеральной части американского общества от многолетней культурной войны до страха, что это спровоцирует Трампа ответить насилием.

Уже во время протестов за расовую справедливость в 2020 году многие сторонники Трампа призывали его применить Акт о восстаниях, изданный на заре американской независимости в 1807 году, и ввести войска в крупные города. Во время своего второго срока Трамп мало считается с неписаными, а нередко и с писаными нормами американской политики и окружает себя лояльными людьми, готовыми исполнить любой его приказ.

После объявления Трампом высоких таможенных тарифов на импорт демонстрации солидарности прошли и во многих других странах, в частности в Лондоне, Париже и Берлине.

В Вашингтоне на митинге выступили законодатели от Демократической партии. Они особенно много говорили влиянии богатых доноров Трампа, прежде всего Илона Маска. Конгрессмен из Флориды Максвелл Фрост назвал это «поглощением нашего правительства миллиардерами».