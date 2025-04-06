Маск хочет создать зону свободной торговли между США и Европой

Советник президента США Дональда Трампа миллиардер Илон Маск заявил, что Европа и США должны договориться о создании зоны свободной торговли. Масштабные пошлины Трампа, объявленные ранее на этой неделе, привели к падению мировых акций, встревожили союзников и усилили вероятность того, что другие страны, включая, возможно, и страны ЕС, также повысят пошлины.
Европейский союз, которому грозят пошлины в 20 процентов, уже пообещал принять ответные меры спокойно, осторожно, шаг за шагом и сообща, заявил еврокоммиссар по торговле ЕС Марош Шефчович.
«Я надеюсь, что США и Европа смогут создать очень тесное партнерство», -сказал Маск в видеообращении к участникам заседания итальянской правопопулистской партии «Лига».
«Я надеюсь, что будет достигнуто соглашение, что Европа и США в идеале, по моему мнению, должны двигаться к ситуации с нулевыми пошлинами, что по сути создало бы зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой», - сказал Маск в видео, опубликованном в соцсети X лидером партии «Лига» и вице-премьером Италии Маттео Сальвини.
По словам миллиардера, он также выступает за более либеральную трудовую миграцию между Европой и Северной Америкой.
«Это, безусловно, был мой совет президенту», - добавил он, вновь осудив массовую иммиграцию.