Маск хочет создать зону свободной торговли между США и Европой

Европейский союз, которому грозят пошлины в 20 процентов, уже пообещал принять ответные меры спокойно, осторожно, шаг за шагом и сообща, заявил еврокоммиссар по торговле ЕС Марош Шефчович.

«Я надеюсь, что США и Европа смогут создать очень тесное партнерство», -сказал Маск в видеообращении к участникам заседания итальянской правопопулистской партии «Лига».

«Я надеюсь, что будет достигнуто соглашение, что Европа и США в идеале, по моему мнению, должны двигаться к ситуации с нулевыми пошлинами, что по сути создало бы зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой», - сказал Маск в видео, опубликованном в соцсети X лидером партии «Лига» и вице-премьером Италии Маттео Сальвини.

По словам миллиардера, он также выступает за более либеральную трудовую миграцию между Европой и Северной Америкой.