Суд вынес приговор жителю Эстонии, размахивавшему винтовкой у заправки

В Раквереском доме Вируского уездного суда жителя Эстонии, размахивавшего винтовкой у заправки Jetoil в поселке Симуна, признали виновным в порядке соглашения. Однако в тюрьму он не отправится.
Вируский уездный суд признал 24-летнего Адриана виновным в хулиганстве с применением оружия и назначил ему совокупное наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы. Исполнение наказания отложено: если в течение полутора лет мужчина не совершит новое преступление, отбывать срок ему не придется.