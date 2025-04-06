Суд вынес приговор жителю Эстонии, размахивавшему винтовкой у заправки

Вируский уездный суд признал 24-летнего Адриана виновным в хулиганстве с применением оружия и назначил ему совокупное наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы. Исполнение наказания отложено: если в течение полутора лет мужчина не совершит новое преступление, отбывать срок ему не придется.

Инцидент произошел еще 30 сентября 2023 года около 23:00 на парковке заправки Jetoil в поселке Симуна. Адриан поссорился с мужчиной по имени В.Т. и начал избивать его кулаками. Разнимать драку попытался Р.О., однако толкотня закончилась тем, что оба - и Р.О., и Адриан - повалились на асфальт.