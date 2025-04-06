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Секретное оружие Евросоюза против США, которое все боятся использовать

Перевод: София Солдатенко
Флаг ЕС.
Флаг ЕС. Фото: Pärnu Postimees

Европейские министры встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить дальнейшие шаги в связи с новыми пошлинами США. Оказывается, помимо ведения переговоров, Евросоюз еще год назад создал мощное секретное оружие именно для таких случаев, но его боятся применять.

По данным Bloomberg, министры торговли стран Евросоюза встретятся в понедельник, чтобы обсудить общий ответ США. С тех пор, как в среду на этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о базовом тарифе в десять процентов и дополнительной 20-процентной пошлины для Европейского союза, ЕС теперь обдумывает, как ответить США.

Китай уже объявил, что в ответ также введет 34-процентную пошлину для США.

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