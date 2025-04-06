Секретное оружие Евросоюза против США, которое все боятся использовать

Европейские министры встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить дальнейшие шаги в связи с новыми пошлинами США. Оказывается, помимо ведения переговоров, Евросоюз еще год назад создал мощное секретное оружие именно для таких случаев, но его боятся применять.
По данным Bloomberg, министры торговли стран Евросоюза встретятся в понедельник, чтобы обсудить общий ответ США. С тех пор, как в среду на этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о базовом тарифе в десять процентов и дополнительной 20-процентной пошлины для Европейского союза, ЕС теперь обдумывает, как ответить США.