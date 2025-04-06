Секретное оружие Евросоюза против США, которое все боятся использовать

По данным Bloomberg, министры торговли стран Евросоюза встретятся в понедельник, чтобы обсудить общий ответ США. С тех пор, как в среду на этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о базовом тарифе в десять процентов и дополнительной 20-процентной пошлины для Европейского союза, ЕС теперь обдумывает, как ответить США.