Безопасность и сотрудничество: Михкельсон едет в США на переговоры с конгрессменами

По словам Михкельсона, основное внимание на встречах на высшем уровне будет уделено трансатлантической безопасности и сотрудничеству с США. «Европа повышает свои расходы на оборону, укрепляет самостоятельную обороноспособность и хотела бы взять на себя бо́льшую ответственность в НАТО. Вместе с тем мы хотим сохранить крепкие союзнические отношения с США. Значительное присутствие США в Европе крайне важно с точки зрения трансатлантической безопасности», - сказал он и добавил, что визит призван подтвердить единство европейских стран и в вопросах оказания поддержки Украине.