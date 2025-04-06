Безопасность и сотрудничество: Михкельсон едет в США на переговоры с конгрессменами

С воскресенья по среду председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон совместно с депутатами парламентов Польши, Франции и Германии посетит Вашингтон. В рамках визита планируется обсудить ситуацию в сфере безопасности и дальнейшее сотрудничество с США.
По словам Михкельсона, основное внимание на встречах на высшем уровне будет уделено трансатлантической безопасности и сотрудничеству с США. «Европа повышает свои расходы на оборону, укрепляет самостоятельную обороноспособность и хотела бы взять на себя бо́льшую ответственность в НАТО. Вместе с тем мы хотим сохранить крепкие союзнические отношения с США. Значительное присутствие США в Европе крайне важно с точки зрения трансатлантической безопасности», - сказал он и добавил, что визит призван подтвердить единство европейских стран и в вопросах оказания поддержки Украине.
В ходе визита депутаты парламентов четырех государств встретятся с членами Конгресса США, в том числе с руководителями комитета по иностранным делам Палаты представителей и подкомитетов по Европе обеих палат. Кроме того, они встретятся с представителями Совета национальной безопасности и Государственного департамента США и примут участие в экспертных обсуждениях в ведущих аналитических центрах страны.
Помимо Михкельсона, в визите примут участие председатель комиссии по иностранным делам Сейма Польши Павел Коваль; член комиссии Национального собрания Франции по национальной обороне и вооруженным силам Наталия Пузырефф и член Бундестага Германии, бывший председатель комитета иностранных дел Норберт Рёттген.
Организатором визита выступает Фонд имени Казимира Пулаского, который также является организатором авторитетного Варшавского форума по безопасности.