Райнер Сакс Германия проведет учения для защиты Литвы от возможной атаки России

В Киев прибыли делегации высшего военного командования Великобритании и Франции, сообщает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Обе страны заранее обозначили целью визита необходимость обсудить конкретные возможности размещения войск европейских государств на территории Украины после достижения перемирия или заключения мирного договора.
Президент Украины сегодня сообщил, что в вопросе миротворцев достигнуты быстрые подвижки и уже согласованы первые технические детали. В целом речь идет прежде всего о давлении на Россию и о создании базы, которая позволила бы европейским странам более серьезно участвовать в процессе мирных переговоров.
По информации немецкого издания Bild, армия Германии планирует в сентябре провести масштабные военные маневры, которые станут ответом на ежегодные крупные учения России. На этот раз российское военное командование собирается провести учения «Запад» в основном на территории Беларуси, а в СМИ распространяются не слишком компетентные мнения, что учения могут перерасти во вторжение на территорию Литвы.
Известно, что германские войска размещены и в Литве, поэтому проведение ответных учений является вполне адекватной сдерживающей мерой. Если информация Bild соответствует действительности, это станет первым случаем, когда правительство Германии публично назовет целью действий своих войск сдерживание маневров российской армии.
Лидеры США не отреагировали на ракетный удар «Искандеров» по городу Кривой Рог. Сегодня ночью российская армия нанесла новый ракетный удар по украинским городам. Были использованы ракеты «Калибр», запущенные с кораблей в Черном море, а также стратегические бомбардировщики, вылетевшие с авиабазы Оленя на Кольском полуострове. В атаке также были задействованы иранские беспилотники. Для удара по Киеву использовались и баллистические ракеты.
Согласно имеющейся информации, в результате ракетной атаки в одном из деловых кварталов Киева вспыхнул пожар. Других данных о попаданиях пока не поступало.
Таким образом, Россия совершенно сознательно снова нарушила условия частичного перемирия. Администрация президента США не осознает, что действия России по теме переговоров о перемирии не являются лишь тактическим шагом. Цель России - дискредитировать США на стратегическом уровне и показать общую слабость и неспособность отстаивать собственные позиции.
Российские источники сообщают, что вчера рано утром украинские беспилотники атаковали завод вблизи Самары, на котором производят взрывчатые вещества. На территории предприятия зафиксированы десятки взрывов, работа завода была приостановлена.
В украинских соцсетях также появились фотографии уничтоженной российской системы ПВО БУК-М2. Особенность этого случая в том, что удар по системе был нанесен ударным дроном на территории оккупированной Луганской области - примерно в 50 километрах от линии фронта. Это свидетельствует, что радиус действия украинских дронов превышает ранее известные данные.
Обстановка на фронте
Число атак, начатых российскими войсками, немного увеличилось, однако интенсивность боев в целом осталась на уровне последней недели. Тактическая авиация России по-прежнему активна - ежедневно для ударов по украинским позициям и прифронтовым населенным пунктам используется чуть более сотни планирующих авиабомб.
На направлениях Курск/Сумы/Белгород наблюдается рост активности российских атак, однако они не принесли успеха. Ночью украинским силам удалось уничтожить крупный склад боеприпасов российской армии в Курской области.
В районе Харькова продолжаются позиционные бои низкой интенсивности. На Купянском направлении активность российской армии ниже обычного. В сторону Лимана атаки остаются интенсивными, но продвижения российских войск не зафиксировано. В районе Северска также идут позиционные бои. Судя по всему, в последние месяцы у российского командования не хватает резервов для одновременных массированных атак как на Купянском, так и на Лиманском направлениях.
В районе Бахмута российская армия предприняла отдельные попытки наступления в районе Часового Яра, но украинские силы их отбили. В городе Торецк продолжаются ожесточенные бои, однако столкновения ограничиваются действиями в «серой зоне».
Покровское направление остается основным вектором наступления российской армии, и вчера активность атак здесь несколько возросла. В юго-западном направлении от Донецка активность российских подразделений, напротив, снизилась. Информации об улучшении позиций российской армии не поступало.
На южном фронте российские войска ограничивались отдельными разведывательными операциями. Также было предпринято несколько безуспешных попыток атак на острова в районе Днепра.