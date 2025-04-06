Райнер Сакс Германия проведет учения для защиты Литвы от возможной атаки России

Обе страны заранее обозначили целью визита необходимость обсудить конкретные возможности размещения войск европейских государств на территории Украины после достижения перемирия или заключения мирного договора.

Президент Украины сегодня сообщил, что в вопросе миротворцев достигнуты быстрые подвижки и уже согласованы первые технические детали. В целом речь идет прежде всего о давлении на Россию и о создании базы, которая позволила бы европейским странам более серьезно участвовать в процессе мирных переговоров.

По информации немецкого издания Bild, армия Германии планирует в сентябре провести масштабные военные маневры, которые станут ответом на ежегодные крупные учения России. На этот раз российское военное командование собирается провести учения «Запад» в основном на территории Беларуси, а в СМИ распространяются не слишком компетентные мнения, что учения могут перерасти во вторжение на территорию Литвы.

Известно, что германские войска размещены и в Литве, поэтому проведение ответных учений является вполне адекватной сдерживающей мерой. Если информация Bild соответствует действительности, это станет первым случаем, когда правительство Германии публично назовет целью действий своих войск сдерживание маневров российской армии.