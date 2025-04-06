Глава госкомпании: в энергетике нельзя принимать решения, исходя только из интересов Эстонии

Если ориентироваться лишь на интересы Эстонии, то в будущем страна не сможет воспользоваться преимуществами общего европейского энергорынка, а жизнь здесь станет дороже. Об этом заявил в эфире передачи Vikerraadio «Uudis+» глава государственной компании Elering Калле Кильк. По его словам, необходимость в строительстве дорогих внешних соединений продиктована не внутренними нуждами, а общеевропейскими целями.
Интервью с Кильком провел Арп Мюллер. Мюллер начал разговор с цитаты главы Eesti Energia, который назвал главными уязвимостями зависимость от импортного электричества и нехватку генерирующих мощностей внутри страны. Он поинтересовался, почему, несмотря на это, Elering делает ставку на многомиллиардные инвестиции в международные соединения, вместо того чтобы сосредоточиться на наращивании собственной генерации.