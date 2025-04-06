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Глава госкомпании: в энергетике нельзя принимать решения, исходя только из интересов Эстонии

Глава Elering Калле Кильк
Глава Elering Калле Кильк Фото: Birgit Püve

Если ориентироваться лишь на интересы Эстонии, то в будущем страна не сможет воспользоваться преимуществами общего европейского энергорынка, а жизнь здесь станет дороже. Об этом заявил в эфире передачи Vikerraadio «Uudis+» глава государственной компании Elering Калле Кильк. По его словам, необходимость в строительстве дорогих внешних соединений продиктована не внутренними нуждами, а общеевропейскими целями.

Интервью с Кильком провел Арп Мюллер. Мюллер начал разговор с цитаты главы Eesti Energia, который назвал главными уязвимостями зависимость от импортного электричества и нехватку генерирующих мощностей внутри страны. Он поинтересовался, почему, несмотря на это, Elering делает ставку на многомиллиардные инвестиции в международные соединения, вместо того чтобы сосредоточиться на наращивании собственной генерации.

Кильк ответил, что энергетическую систему можно сравнить с табуретом на трех ножках. Первая - это возобновляемая генерация внутри страны, вторая - управляемые мощности, которые можно оперативно включить, третья - внешние соединения, позволяющие закупать более дешевую электроэнергию у соседей, когда у них избыток.

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