Глава госкомпании: в энергетике нельзя принимать решения, исходя только из интересов Эстонии

Если ориентироваться лишь на интересы Эстонии, то в будущем страна не сможет воспользоваться преимуществами общего европейского энергорынка, а жизнь здесь станет дороже. Об этом заявил в эфире передачи Vikerraadio «Uudis+» глава государственной компании Elering Калле Кильк. По его словам, необходимость в строительстве дорогих внешних соединений продиктована не внутренними нуждами, а общеевропейскими целями.