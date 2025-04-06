Эстонская компания фотографирует для местных самоуправлений земельные участки людей

Альхете - небольшой испанский городок, расположенный недалеко от Мадрида, с населением всего 20 000 человек. Однако местные власти были весьма удивлены, когда служба удаленного мониторинга Datel обнаружила, что в небольшом городке имеется более 600 зданий, которые не были внесены в кадастр или были зарегистрированы с неправильными размерами. На крышах зданий без разрешений было построено более 150 незарегистрированных бассейнов. Данные, собранные Datel, принесли муниципалитету дополнительные 500 000 евро налоговых поступлений в год.