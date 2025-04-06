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Эстонская компания фотографирует для местных самоуправлений земельные участки людей

Перевод: София Солдатенко
Datel использует спутниковые снимки для выявления незаконных построек, незарегистрированных бассейнов и неправильно задекларированной недвижимости. Компания работает как в Эстонии, так и за ее пределами. Фото иллюстративное.
Datel использует спутниковые снимки для выявления незаконных построек, незарегистрированных бассейнов и неправильно задекларированной недвижимости. Компания работает как в Эстонии, так и за ее пределами. Фото иллюстративное. Фото: unsplash.com

Эстонская технологическая компания Datel нашла новую нишу в европейском строительном надзоре: она использует спутниковые снимки для выявления незаконных построек, незарегистрированных бассейнов и неправильно задекларированных объектов. Решение приносит самоуправлениям дополнительные налоговые поступления и помогает улучшить контроль, избавляя чиновников от необходимости постоянно выезжать на место.

Альхете - небольшой испанский городок, расположенный недалеко от Мадрида, с населением всего 20 000 человек. Однако местные власти были весьма удивлены, когда служба удаленного мониторинга Datel обнаружила, что в небольшом городке имеется более 600 зданий, которые не были внесены в кадастр или были зарегистрированы с неправильными размерами. На крышах зданий без разрешений было построено более 150 незарегистрированных бассейнов. Данные, собранные Datel, принесли муниципалитету дополнительные 500 000 евро налоговых поступлений в год.

Datel также предлагает аналогичную услугу эстонским самоуправлениям, но, по словам руководителя отдела по вопросам космоса компании Оливера Стиммера, реальным рынком роста является Испания.

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