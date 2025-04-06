Польша развернула авиацию близ границы с Украиной

В связи с ударами РФ по западным регионам Украины польские ВВС совместно с союзниками начали охранять воздушное пространство близ восточной границы, пишет DW со ссылкой на заявление армии Польши.
После российских авиаударов на западе Украины вооруженные силы Польши направили военную авиацию для защиты польского воздушного пространства близ восточной границы. Об этом оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило в воскресенье, 6 апреля, в соцсети X.
❗️ Uwaga. W związku z intensywną aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na obiekty znajdujące się między innymi na zachodzie Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.… pic.twitter.com/9rh1IW9mJx— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) April 6, 2025
Задействованы ВВС Польши и союзников по НАТО
«В связи с активной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположенным в том числе на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзная авиация», - указало польское командование.
При этом командующий региональными вооруженными силами «мобилизовал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства», отмечается далее. «В воздух подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности», - заявили в польской армии.
Как указывается в заявлении, данные меры направлены на обеспечение безопасности в регионах, граничащих с украинскими территориями, находящимися под угрозой. «Оперативное командование вооруженных сил отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», - подчеркнули в Варшаве.