Польша развернула авиацию близ границы с Украиной

После российских авиаударов на западе Украины вооруженные силы Польши направили военную авиацию для защиты польского воздушного пространства близ восточной границы. Об этом оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило в воскресенье, 6 апреля, в соцсети X.

❗️ Uwaga. W związku z intensywną aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na obiekty znajdujące się między innymi na zachodzie Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.… pic.twitter.com/9rh1IW9mJx — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) April 6, 2025

Задействованы ВВС Польши и союзников по НАТО

«В связи с активной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположенным в том числе на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзная авиация», - указало польское командование.

При этом командующий региональными вооруженными силами «мобилизовал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства», отмечается далее. «В воздух подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности», - заявили в польской армии.