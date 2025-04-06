Власти США отзывают визы у всех граждан Южного Судана. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в ночь на воскресенье, 6 апреля.

«Я принимаю меры по аннулированию всех виз, выданных владельцам паспортов Южного Судана, и по ограничению их дальнейшей выдачи для предотвращения их въезда в США. Решение вступает в силу незамедлительно из-за неспособности переходного правительства Южного Судана своевременно принять возвращенных репатриированных граждан», - написал чиновник в соцсети Х.

«Мы будем готовы пересмотреть эти действия, когда Южный Судан будет полноценно сотрудничать», - отмечается в заявлении Рубио на сайте Госдепартамента.

Отзыв виз у южносуданцев - первая мера новой администрации Дональда Трампа, направленная против всех без исключения граждан определенной страны. В марте власти США объявили о подготовке к высылке 500 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Но речь шла о тех, кто въехал в страну по определенной программе.

В США несколько сот южносуданцев с визой

При Джо Байдене администрация США предоставила гражданам Южного Судана «статус лиц, пользующихся временной защитой» (Temporary Protected Status, TPS), до 3 мая 2025 года. В сентябре 2023 года министерство внутренней безопасности США сообщало, что этим статусом обладают 133 южносуданца, еще 140 граждан этой страны в США могли претендовать на TPS.