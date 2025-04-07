Главный инспектор МуПо: важно не допускать на мини-мопеды подростков, но рычаги для этого пока есть только у родителей

- Эта фирма изначально уверяла, что их транспортными средствами можно будет пользоваться только с 18 лет, при этом на улицах города на мини-мопедах видны люди явно более юного возраста, а процесс регистрации в мобильном приложении не требует подтверждения личности и возраста. Что уже сейчас можно сделать, чтобы отсечь эту часть проблемы, как сделать так, чтобы подростки не ездили на мини-мопедах, а если кто-то все-таки ездит, так хотя бы делал это в шлемах?

- Если говорить конкретно про шлемы, то это как раз и есть часть той превентивной работы, о которой я только что говорил. Это то, что мы хотим донести в массы.

Но на сегодняшний день ответственность во многом лежит на родителях, это люди, которые в первую очередь должны позаботиться о безопасности своих детей. Советов никаких давать не буду, кто как это должен делать, но в первую очередь родитель должен дома хотя бы ребенку объяснить, что это опасно, рассказать, какие могут быть последствия.

Были же уже инциденты, поэтому нужно разговаривать и рассказывать про возможные и потенциальные угрозы, которые представляют мини-мопеды. Это то, к чему мы стремимся.