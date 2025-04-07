Главный инспектор МуПо: важно не допускать на мини-мопеды подростков, но рычаги для этого пока есть только у родителей

В Таллинне недавно появилась услуга аренды мини-мопедов. Уже были и серьезные ДТП, кроме того, правила использования мини-мопедов часто нарушаются. О том, почему пока трудно призвать недобросовестных мини-мопедистов к порядку, и как это исправить, в студии Postimees размышлял главный инспектор МуПо Шахрияр Абдуллаев.
Выдержки из беседы:
- Если судить по сообщениям в СМИ и соцсетях, самой большой проблемой с мини-мопедами в Таллинне пока являются не учитывающее безопасность пешеходов вождение и парковка в неположенных местах. Как часто сейчас сотрудникам МуПо приходится регулировать связанные с мини-мопедами ситуации, на какого рода инциденты приходится постоянно реагировать?
- На сегодняшний день законодательство нас немножко ограничивает в плане надзора за действиями людей на мини-мопедах. И надзора как такового мы не производим.
Но могу сказать, что жители Таллинна активно сообщают нам об этом, то есть если брать цифры, начиная с 1 апреля и по сегодняшний день, около 70 звонков поступило с сообщениями о различных нарушениях.
В основном это несовершеннолетние за рудем мопеда, езда по тротуарам и парковка в неположенных местах. И, конечно, случаи, когда по несколько человек едет на одном мини-мопеде.
- Если МуПо не осуществляет надзор, какие дисциплинирующие инструменты есть у вас в руках? При каких-то серьезных случаях для окончательного разрешения инцидентов приходится привлекать обычную полицию?
- В случае, если есть какие-то повреждения, или кому-то причинен моральный или материальный ущерб, то стоит дождаться полиции. Но в то же самое время можно сообщить и нам, и экипаж, который находится ближе всего, безусловно, отреагирует на нарушение. И уже на месте будет определено, кто должен дальше проводить делопроизводство.
Наверное, готовящийся проект постановления горуправы будет в большей степени регулировать два основных аспекта, которые нас очень интересуют.
Первый - это ограничение скорости движения мини-мопедов в определенных местах. Например, в Старом городе, или вблизи учебных заведений. В общественных парках. Да, мы тоже считаем, что скорость там нужно ограничить во избежание всяких инцидентов.
И второй главный момент - это правила парковки. В определенных зонах мопеды можно будет парковать только в специально предназначенных для этого местах. В остальных районах мини-мопеды можно будет парковать в соответствии с правилами дорожного движения.
- Мэр Таллинна сказал, что готовящееся постановление предписывает компаниям, работающим в данной сфере, внедрить эффективные меры, чтобы использование их услуг соответствовало законодательству. Сейчас, пока еще постановление не готово, предлагающая услугу компания кажется МуПо конструктивным партнером, или, напротив, ситуация весьма далека от идеала?
- Пока ничего плохого про эту компанию мы сказать не можем. У нас была с ними одна встреча, и на ней мы остались довольны их видением дела. В первую очередь, они тоже за безопасность. Они всецело поддерживают идею о том, чтобы люди младше 18 лет не имели бы возможности садиться за руль мини-мопеда. Мы это тоже считаем правильным.
МуПо в первую очередь занимается сейчас превентивной работой, и в сотрудничестве с этой фирмой мы пытаемся выработать идеальную схему, при следовании которой эта услуга была бы безопасной для жителей.
- Эта фирма изначально уверяла, что их транспортными средствами можно будет пользоваться только с 18 лет, при этом на улицах города на мини-мопедах видны люди явно более юного возраста, а процесс регистрации в мобильном приложении не требует подтверждения личности и возраста. Что уже сейчас можно сделать, чтобы отсечь эту часть проблемы, как сделать так, чтобы подростки не ездили на мини-мопедах, а если кто-то все-таки ездит, так хотя бы делал это в шлемах?
- Если говорить конкретно про шлемы, то это как раз и есть часть той превентивной работы, о которой я только что говорил. Это то, что мы хотим донести в массы.
Но на сегодняшний день ответственность во многом лежит на родителях, это люди, которые в первую очередь должны позаботиться о безопасности своих детей. Советов никаких давать не буду, кто как это должен делать, но в первую очередь родитель должен дома хотя бы ребенку объяснить, что это опасно, рассказать, какие могут быть последствия.
Были же уже инциденты, поэтому нужно разговаривать и рассказывать про возможные и потенциальные угрозы, которые представляют мини-мопеды. Это то, к чему мы стремимся.
- Закон о дорожном движении говорит, что на мини-мопеде можно передвигаться по правому краю проезжей части, велополосе или велодорожке. Но кто-то настаивает, что мини-мопедам можно ездить и по велосипедно-пешеходным дорожкам. Можно ли внести тут ясность, мини-мопед на велосипедно-пешеходной дорожке - это против правил, или нет?
- На мини-мопеде действительно можно передвигаться, как вы и сказали, по правому краю дороги и по велодорожкам. И если велосипедно-пешеходная дорожка четко разделена на две части, велосипедную и пешеходную, то теоретически закон езду на мини-мопеде по велосипедной части не запрещает.
- Критически настроенные по отношению к появлению этой услуги люди часто говорят, что ДТП с очень тяжелыми последствиями с участием мини-мопеда - это вопрос времени, причем, возможно, даже довольно скорого. Уже была пара серьезных аварий. Самого худшего пока не произошло, но многие этого боятся. Что, с точки зрения МуПо, еще до постановлений все-таки можно предпринять, чтобы эти мрачные прогнозы не сбылись?
- Как я уже говорил ранее, важнее всего тут роль родителей. Как ни крути, мини-мопед весит немало, и подростку нелегко им управлять. Вес мини-мопеда не всегда позволит подростку реагировать на опасность на дороге в должной мере и должным образом. Кроме того, у человека юного возраста слабее бдительность, меньше способностей наперед видеть возможные ситуации.
У подростка отсутствует опыт участия в дорожном движении в городе. Так что родители просто должны найти время и пообщаться на эту тему с детьми, а подросткам постарше уже нужно стараться самим отдавать себе отчет, за рулем какого средства передвижения они находятся и какие опасности с этим могут быть связаны.
- Какие изменения в общегосударственном законодательстве в сфере дорожного движения, особенно - в сфере легкого индивидуального транспорта хотела бы увидеть МуПо, чтобы делать работу и самостоятельно, и в сотрудничестве с обычной полицией вашему ведомству стало бы проще? Какие комфортные для недобросовестных пользователей лазейки в законах хорошо бы закрыть? Ведь наверняка и до мини-мопедов у МуПо было много головной боли, например, от самокатов…
- Да, безусловно, самокаты у нас тоже всегда были, так сказать, в первых рядах. Но если говорить о поправках к законам, я думаю, нам надо дать право останавливать автомобили. Дать нам право начинать и вести делопроизводства, связанные с ездой по тротуарам. На сегодняшний день у нас этого права нет.
Также я думаю, что нам можно было бы дать полномочия и по ведению делопроизводств в случае легких дорожных нарушений. К настоящему моменту наш департамент уже полностью готов к этой ответственности.
- Как вам кажется, подобные новые тренды в дорожном движении необратимы, те же мини-мопеды пришли к нам навсегда, нужно привыкать ко всем связанным с ними тревогам, или все это может быть модой, которой общество переболеет?
- Знаете, я думаю, что сейчас еще рано об этом говорить. Пока я думаю, что все это будет хорошим опытом как для жителей города, так и для всех структур, и городских, и государственных.
Посмотрим, что из этого получится. Если удастся все это взять под контроль, и все будут ответственно относиться к использованию этой услуги, то это будет неплохая альтернатива передвижения, которая могла бы привести к снижению автомобилей в городской среде. Но если станет видно, что данное решение не выполняет своих целей, то тогда лично я бы посоветовал задуматься о необходимости данного транспортного средства в городе.
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