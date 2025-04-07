В студии Postimees главный инспектор МуПо: перестанут ли мини-мопеды быть кошмаром для людей на улицах Таллинна?

- В конце марта на улицах Таллинна в дополнение к элетросамокатам появились и арендные мини-мопеды. Если судить по сообщениям в СМИ и соцсетях, самой большой проблемой пока являются не учитывающее безопасность пешеходов вождение и парковка в неположенных местах. Как часто с момента появления этой услуги сотрудникам МуПо приходится регулировать связанные с мини-мопедами ситуации, на какого рода инциденты приходится чаще всего реагировать?

- Мэр Таллинна Евгений Осиновский на прошлой неделе сообщил, что документ, регулирующий со стороны горуправы правила использования мини-мопедов, проходит доработку, означает ли это, что пока что у сотрудников МуПо возможности по воздействию на недобросовестных пользователей мини-мопедов сильно ограничены? Какие дисциплинирующие инструменты есть в руках МуПо уже сейчас, за что и в каких ситуациях сотрудники МуПо могут штрафовать пользователей мопедов уже сегодня, если могут?

- Хочется надеяться, что с принятием постановления мэрии Таллинна МуПо станет легче справляться с проблемами, порождаемыми недобросовестными мопедистами. Тем не менее, мэрия может издать постановление, но не принять закон. Какие изменения в общегосударственном законодательстве в сфере дорожного движения, особенно - в сфере легкого индивидуального транспорта хотела бы увидеть МуПо, чтобы делать свою работу и самостоятельно, и в сотрудничестве с обычной полицией ведомству стало бы проще? Какие комфортные для недобросовестных пользователей лазейки в законах хорошо бы закрыть?