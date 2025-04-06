Нетрезвый водитель Audi протаранил дорожное ограждение

ДТП было зафисксировано на улице Келери в Сууре-Яани. Автомобиль протаранил дорожное ограждение и продолжил движение, после чего полиция в итоге остановила машину на улице Лийва.

«Вскоре после полуночи в полицию сообщили, что автомобиль Audi врезался в дорожное заграждение на улице Келери в Сууре-Яани. В результате аварии никто не пострадал, - подтвердила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп. - По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция отстранила его от движения и начала процедуру по выяснению точных обстоятельств ДТП».