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Решение «Украинской железной дороги» заставило встать на дыбы эстонских владельцев вагонов

Перевод: София Солдатенко
Вагоны Skinest.
Вагоны Skinest. Фото: Arvo Meeks

Неожиданное решение «Укрзализныци» («Украинской железной дороги») запретить использование иностранных вагонов на своей территории всколыхнуло эстонское железнодорожное сообщество, поскольку действия украинцев в первую очередь затрагивают владельцев вагонов в Балтии.

Причины решения украинцев просты. Поскольку в оккупированной Восточной Украине перевозки организовать уже невозможно, а поток товаров сократился, в Украине образовался переизбыток вагонов, и для того, чтобы облегчить жизнь предпринимателям в условиях жесткой рыночной конкуренции, использование иностранных вагонов было запрещено.

Олег Осиновский на этой неделе в прямом эфире Rus.Postimees заявил, что Украина приняла такое решение, которое поставило эстонские компании на дыбы. «Это прагматичный и циничный подход. Помощь эстонских налогоплательщиков деньгами и оружием они принимают, но работать на своей территории не дают. Украина создала преференции для своих компаний. Местные владельцы вагонов пролоббировали запрет на использование иностранных вагонов. Все балтийские вагоны остановлены».

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