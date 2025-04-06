Решение «Украинской железной дороги» заставило встать на дыбы эстонских владельцев вагонов

Неожиданное решение «Укрзализныци» («Украинской железной дороги») запретить использование иностранных вагонов на своей территории всколыхнуло эстонское железнодорожное сообщество, поскольку действия украинцев в первую очередь затрагивают владельцев вагонов в Балтии.
Причины решения украинцев просты. Поскольку в оккупированной Восточной Украине перевозки организовать уже невозможно, а поток товаров сократился, в Украине образовался переизбыток вагонов, и для того, чтобы облегчить жизнь предпринимателям в условиях жесткой рыночной конкуренции, использование иностранных вагонов было запрещено.