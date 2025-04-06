ЮРИ ТООМЕПУУ Заявления Украины о готовности сражаться до победы – это не военная пропаганда, а вопрос выживания

Отношения между США и Украиной в 2025 году будут напоминать эндшпиль шахматной партии: каждый следующий ход может принести победу или обречь на поражение, пишет военный офицер и бывший политик Юри Тоомепуу.
Возвращение президента Дональда Трампа в Белый дом вызвало серьезные вопросы не только в Вашингтоне, но и в Варшаве, Берлине и Таллинне. Что означает новый курс Трампа и его дружелюбие к Путину для Украины? Что это значит для Европы и Эстонии?
Война в Европе длилась более трех лет. Храбрость украинцев, поддержка Запада и жестокость путинской агрессии создали ситуацию, когда каждый день имеет значение. Но теперь, когда администрация Трампа вступает в новую фазу, появились новые факторы, как обнадеживающие, так и тревожные.
Конгресс США: война, о которой нельзя забывать
В феврале 2025 года Сенат США принял резолюцию, посвященную третьей годовщине полномасштабного российского вторжения. Сенаторы Джин Шейхин (демократ) и Том Тиллис (республиканец) возглавили двухпартийную инициативу, в которой выразили постоянную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины.
Резолюция была не просто бюрократическим жестом - это была моральная декларация. Как сказал Уинстон Черчилль: «Люди, которые оступились, могут подняться, но нации, потерявшие память, потеряны навсегда».
Кроме того, член палаты представителей Брайан Фицпатрик и его коллеги представили резолюцию, в которой подчеркивается, что Соединенные Штаты никогда не признают незаконную аннексию Россией украинской территории. Эти позиции, возможно, не являются административными актами, но они создают политический фон, который удерживает вопрос Украины на столе американской общественности и правительства.
В начале апреля половина Сената США - 25 республиканцев и 25 демократов - объявила о новом двухпартийном законопроекте, направленном на введение жестких санкций в отношении России, если она не будет участвовать в добросовестных мирных переговорах или нарушит суверенитет Украины после достижения потенциального мирного соглашения. Санкции будут включать первичные и вторичные меры, включая тарифы против стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты.
Инициаторы законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументал, подчеркнули: «Эти санкции суровы по обоснованной причине». По их мнению, это отражает доминирующую позицию всего Сената: «Россия - агрессор, эта ужасная война должна закончиться и в будущем такая агрессия должна быть предотвращена».
Законопроект является выдающимся примером сотрудничества в раздробленном Конгрессе США, и предполагает, что, хотя президент Трамп может стремиться к прагматичным соглашениям с Москвой, большинство в Сенате не желает принимать решение, которое не защищает независимость Украины и международное право.
Прагматический поворот администрации Трампа: полезные ископаемые, а не мораль?
Администрация президента Трампа пошла по другому пути. Его правительство пытается заключить сделку с Украиной, которая предоставит американским компаниям эксклюзивный доступ к редкоземельным элементам, урану, нефти и газу. Взамен предлагается помощь. Официально это преподносится как «углубление стратегического партнерства», но, по мнению ряда украинских и европейских дипломатов, это больше похоже на шантаж.
Президент Зеленский выступил против этого, подчеркнув, что Украина не может подписать какое-либо соглашение, которое поставило бы под угрозу перспективы вступления Украины в Евросоюз. Он сказал: «Мы не продадим свое будущее даже самому могущественному союзнику».
Источники Reuters указывают, что администрация Трампа предупредила Зеленского если соглашение не будет заключено, это может «создать большие проблемы». Если выразиться дипломатично, это не было сказано «по-союзнически».
Двуличность Трампа и твердое противостояние украинцев
Хотя риторика Вашингтона колеблется, украинские военные в последние месяцы продемонстрировали чрезвычайную гибкость и находчивость. В 2025 году Минобороны Украины планирует поставить на фронт 15 000 боевых роботизированных устройств - от беспилотников до автономных наземных машин. Украинский военный офицер недавно сказал в интервью: «Мы не можем позволить себе роскошь сдаться. У нас есть только выбор: победа или уничтожение». Это не военная пропаганда, а вопрос выживания.
В то же время Путин планирует увеличить численность войск в Украине на 150 000 человек, что указывает на то, что Россия надеется, что стратегический прорыв будет ею достигнут до окончательной политической стабилизации ситуации после президентских выборов в США.
Дилемма Европы: зависимость или независимость?
Деятельность США в Украине - это не только вопрос двух сторон. Это лакмусовая бумажка для единства всего Запада. Если Америка отступит или свяжет помощь с торговыми соглашениями, Европа окажется перед экзистенциальным выбором: продолжать находиться под руководством США или взять бразды влияния на вещи в свои руки.
Германия, Франция и Польша начали увеличивать расходы на оборону. Однако европейская оружейная промышленность на данный момент не в состоянии удовлетворить потребности Украины: ежедневно ощущается нехватка боеприпасов и танков. Если Америка решит сократить помощь, Европа должна быть готова восполнить этот пробел. Однако сейчас мы к этому не готовы.
Позиция Эстонии: маленькая страна, важный вклад
Позиция Эстонии в этом геополитической перегруппировке двоякая. С одной стороны, мы в НАТО и Евросоюзе - это хотя бы дает надежду на дипломатическую и военную «крышу». С другой стороны, наша история и география являются напоминанием о том, что западные гарантии могут быть политическими, но не автоматическими, и далеко не «железными».
Если США сократят свой вклад в НАТО или привяжут его к условиям, благоприятствующим Путину, Эстонии придется рассмотреть новые стратегические варианты. Здесь возникает возможность углубить сотрудничество со странами Северной Европы и Восточной Европы, а также укрепить двусторонние отношения с Великобританией, Германией и Францией.
Эстония не может позволить себе пассивное ожидание. Промедление может оказаться фатальным. Ключевым моментом является быстрое наращивание возможностей военной промышленности, усиление кибербезопасности и психологической устойчивости общества: ведь, как показала история Украины и Эстонии, способность защищаться начинается с разума и воли.
Выводы
Второй срок президента Трампа подобен морскому путешествию перед штормом: небо облачно, волны растут. Украина, Европа и Эстония должны готовиться к тому, что может произойти, а не надеяться, что плохого удастся избежать.
Будущее Украины может двигаться в трех направлениях:
1. Если США и Европа продолжат оказывать мощную поддержку, Украина стабилизирует линию фронта, добьется стратегических прорывов при поддержке западных вооружений и сможет начать мирные переговоры с более сильной стороны, тогда Украина сохранит свой суверенитет.
2. Если США откажутся от дополнительной поддержки и окажут давление на Украину, чтобы она подписала соглашение, которое требует уступки территории во имя «мирного соглашения», это будет временное затишье перед следующей бурей. Генри Киссинджер однажды предупредил: «Мир, не основанный на справедливости, это всего лишь молчание перед новым конфликтом».
3. Если боевые действия будут заморожены и фронт стабилизирован, конфликт останется неразрешенным. Украина получит поддержку Запада, которой недостаточно для победы, но достаточно, чтобы гарантировать, что ни одна из сторон в войне не проиграет. Европа в конечном итоге устанет, США развернутся в сторону Азии. Путин продолжит сохранять контроль над приграничными районами Украины и Крымом, но, вероятно, потеряет свое влияние.
Эстонцы хорошо знают, что свобода - это не дар небес. Для получения свободы эстонцам пришлось сражаться - оружием, словом и волей. Эстония должна решить: быть наблюдателем или деятелем. Украинцы выбрали путь, который заканчивается словом «свобода». Эстонцы должны понять, что отважные украинские борцы за свободу также борются за будущее Эстонии и эстонцев.
Эстонцы должны сделать все возможное, чтобы поддержать их в этой борьбе, сделать все возможное, чтобы избежать обманчивых, опасных компромиссов и иллюзий.