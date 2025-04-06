Хотя риторика Вашингтона колеблется, украинские военные в последние месяцы продемонстрировали чрезвычайную гибкость и находчивость. В 2025 году Минобороны Украины планирует поставить на фронт 15 000 боевых роботизированных устройств - от беспилотников до автономных наземных машин. Украинский военный офицер недавно сказал в интервью: «Мы не можем позволить себе роскошь сдаться. У нас есть только выбор: победа или уничтожение». Это не военная пропаганда, а вопрос выживания.

В то же время Путин планирует увеличить численность войск в Украине на 150 000 человек, что указывает на то, что Россия надеется, что стратегический прорыв будет ею достигнут до окончательной политической стабилизации ситуации после президентских выборов в США.

Дилемма Европы: зависимость или независимость?

Деятельность США в Украине - это не только вопрос двух сторон. Это лакмусовая бумажка для единства всего Запада. Если Америка отступит или свяжет помощь с торговыми соглашениями, Европа окажется перед экзистенциальным выбором: продолжать находиться под руководством США или взять бразды влияния на вещи в свои руки.

Германия, Франция и Польша начали увеличивать расходы на оборону. Однако европейская оружейная промышленность на данный момент не в состоянии удовлетворить потребности Украины: ежедневно ощущается нехватка боеприпасов и танков. Если Америка решит сократить помощь, Европа должна быть готова восполнить этот пробел. Однако сейчас мы к этому не готовы.

Позиция Эстонии: маленькая страна, важный вклад