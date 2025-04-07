Православная церковь Эстонии срочно меняет уставы приходов: это усложнит уход из Московского патриархата

В субботу настоятели храмов Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ), связанной с Московским патриархатом, получили от руководителей церкви проект нового устава для приходов. Документ должен быть срочно принят. Его положения ограничивают автономию приходов и усложняют принятие самостоятельного решения о переходе под юрисдикцию Константинопольского патриархата.
5 апреля настоятели и члены Синода связанной с Московским патриархатом ЭПХЦ получили проект нового устава. В сопровождающем письме, адресованном членам Синода, секретарь Синода иерей Вадим Годунов сообщает, что проект направляется «для ознакомления» и он «должен быть принят на приходских собраниях в Вербное воскресенье, 13.04.2025 года».
Поскольку такой проект устава получили также настоятели всех храмов, с ним могут ознакомиться члены прихода. В качестве обратной связи ожидаются только комментарии, но принять новый устав все равно надо. На написание комментариев выделили времени до вторника, 8 апреля.
9 апреля, в Рийгикогу состоится третье чтение законопроекта о внесении изменений в Закон о церквях и приходах. Если закон будет принят, но ЭХПЦ откажется выполнять его положения, то в будущем не исключена ситуация, когда деятельность этой церкви может быть прекращена.
Вероятно, дата голосования в Рийгикогу повлияла на спешку, с которой решено поменять уставы приходов. Большая часть из них действуют уже 15-20 лет. В ближайший четверг, 10 апреля, в ласнамяэской церкви (Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница») состоится собрание духовенства во главе с епископами. На нем будет рассмотрен вопрос новых уставов.
Никаких самостоятельных переходов?
Чтобы понять, зачем так срочно приходам менять уставы, Rus.Postimees сравнил новый проект с несколькими действующими уставами приходов, принятыми двадцать лет назад. Выяснилось, что добавленные в типовой текст устава новые положения значительно укрепляют власть епископа над приходами.
Например, в пункте 1.6 проекта устава сказано, что «Органами приходского управления являются: Приходское Собрание и Приходской Совет во главе с Настоятелем и правящий архиерей». В предыдущих редакциях уставов не было архиерея как одного из органов управления прихода.
В пункте 3.1.1. говорится, что причт прихода состоит из архиерея, священника, диакона и псаломщика. Когда на приходе священников двое и более - один из них назначается правящим архиереем. Положение о том, что архиерей входит в причт и назначает второго священника тоже является новым.
Однако самый важный пункт, который был изменен в сравнении с прежними редакциями уставов, ограничивает возможность прихода принять решение о смене юрисдикции и о переходе в состав Православной церкви Эстонии (Константинопольского патриархата).
В пункте 3.3.4. сказано: «Приходское Собрание вправе принимать решения, если на нем представлено не менее 1/3 полноправных членов Приходского Собрания во главе с Настоятелем [...] Решения Приходского Собрания канонического характера вступают в силу после их утверждения Правящим архиереем».
В предыдущих редакциях решение приходского собрания не требовало утверждения правящим архиереем. Это положение появилось в новой редакции.
Комментарий пресс-службы ЭПХЦ, связанной с Московский патриархатом
Данное письмо, на которое Вы ссылаетесь в своем запросе, как и проект приходского устава являются внутренней рабочей информацией нашей Церкви. Это рабочий документ, в который еще будут внесены мнения и предложения, поэтому комментировать его еще рано. Когда уставы будут приняты, мы решим, как сообщить об этом СМИ и общественности.
Мы попросили прокомментировать предлагаемые изменения в уставах приходов доктора богословия архимандрита Кирилла Говоруна. Он ознакомился с проектом и ответил, что в нем все сделано для того, чтобы не допустить самостоятельный переход приходов в Константинопольский патриархат.
«Резко возрастает роль епископа, в связи с чем можно говорить о дальнейшей централизации власти в церкви. С другой стороны, возвращаются к советской практике, когда приходом по существу руководил «староста».
В данном случае в роли старосты выступает председатель приходского совета. Только в советские времена этих старост контролировала советская власть, а здесь будет контролировать епископ», - объяснил Кирилл Говорун положения проекта устава.