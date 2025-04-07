Православная церковь срочно меняет уставы приходов: это усложнит уход из Московского патриархата

Например, в пункте 1.6 проекта устава сказано, что «Органами приходского управления являются: Приходское Собрание и Приходской Совет во главе с Настоятелем и правящий архиерей». В предыдущих редакциях уставов не было архиерея как одного из органов управления прихода.

В пункте 3.1.1. говорится, что причт прихода (круг священнослужителей конкретного прихода) состоит из архиерея, священника, диакона и псаломщика. Когда на приходе священников двое и более - один из них назначается правящим архиереем. Положение о том, что архиерей входит в причт и назначает второго священника тоже является новым.

Однако самый важный пункт, который был изменен в сравнении с прежними редакциями уставов, ограничивает возможность прихода принять решение о смене юрисдикции и о переходе в состав Православной церкви Эстонии (Константинопольского патриархата).

В пункте 3.3.4. сказано: «Приходское Собрание вправе принимать решения, если на нем представлено не менее 1/3 полноправных членов Приходского Собрания во главе с Настоятелем [...] Решения Приходского Собрания канонического характера вступают в силу после их утверждения Правящим архиереем».

В предыдущих редакциях решение приходского собрания не требовало утверждения правящим архиереем. Это положение появилось в новой редакции.

Комментарий пресс-службы ЭПХЦ, связанной с Московский патриархатом Данное письмо, на которое Вы ссылаетесь в своем запросе, как и проект приходского устава являются внутренней рабочей информацией нашей Церкви. Это рабочий документ, в который еще будут внесены мнения и предложения, поэтому комментировать его еще рано. Когда уставы будут приняты, мы решим, как сообщить об этом СМИ и общественности.

Мы попросили прокомментировать предлагаемые изменения в уставах приходов доктора богословия архимандрита Кирилла Говоруна. Он ознакомился с проектом и ответил, что в нем все сделано для того, чтобы не допустить самостоятельный переход приходов в Константинопольский патриархат.

«Резко возрастает роль епископа, в связи с чем можно говорить о дальнейшей централизации власти в церкви. С другой стороны, возвращаются к советской практике, когда приходом по существу руководил «староста».