Принц Уильям привлек внимание британской прессы к Эстонии

За два дня визита появилось почти 1300 публикаций, большая часть - в британской прессе. «В целом это были весьма доброжелательные материалы, подробно освещавшие каждое действие принца в Таллинне и Тапа, где он "на передовой НАТО у границы с Россией испачкал руки и проехался на танке"», - передает BNS выдержку из отчета госканцелярии.