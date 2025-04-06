Принц Уильям привлек внимание британской прессы к Эстонии

Госканцелярия ежемесячно отслеживает публикации о стране в зарубежных медиа. В марте интерес к Эстонии заметно вырос: в неделю выходило около тысячи материалов - на 60 процентов больше, чем в среднем по 2024 году.
Причина - очевидна. Визит наследника британского престола принца Уильяма в Эстонию, включая его прибытие в военный городок Тапа, вызвал бурную реакцию.
За два дня визита появилось почти 1300 публикаций, большая часть - в британской прессе. «В целом это были весьма доброжелательные материалы, подробно освещавшие каждое действие принца в Таллинне и Тапа, где он "на передовой НАТО у границы с Россией испачкал руки и проехался на танке"», - передает BNS выдержку из отчета госканцелярии.
Тем не менее, наряду с позитивом встречались и более тревожные формулировки - о «нарастающем страхе перед Россией», «опасениях стать следующей целью Путина» и напоминания, что Эстония - «бывшая советская республика».