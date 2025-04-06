На следующей неделе возобновятся переговоры о зарплате учителей

Во вторник, 8 апреля, в 9 часов в Тарту в Министерстве образования и науки начнутся переговоры о минимальной заработной плате учителей и коллективном договоре.
Последний раз переговоры о минимальной зарплате учителей проходили в сентябре прошлого года, и тогда председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри услышал от министра образования и науки Кристины Каллас, что надежды на повышение зарплаты в этом году нет, но это может произойти в 2026 году.
В марте этого года профсоюз педагогов напомнил новой правительственной коалиции, чтобы новое правительство не забыло обещанное повышение заработной платы учителям, как это было написано в предыдущем коалиционном соглашении, и подняло минимальную заработную плату учителя в следующем году как минимум до среднего по стране уровня.
«Важно, чтобы новое правительство продолжало ценить профессию учителя, как это зафкисировано в подписанном в 2023 году коалиционном соглашении, в котором говорится, что к 2027 году зарплата учителей достигнет как минимум 120 процентов от средней зарплаты в Эстонии», - написал Вольтри в середине марта в обращении к лидеру Партии реформ Кристену Михалу и председателю партии «Ээсти 200» Кристине Каллас.
«Для этого минимальная зарплата учителей должна быть поднята до уровня средней зарплаты по стране, что дало бы нынешним и будущим учителям уверенность в том, что профессия учителя ценится в Эстонии. Перед выборами в Рийгикогу все политические партии обещали улучшить положение учителей, но реальность оказалась противоположной. За два года, прошедшие после выборов, зарплаты учителей не приблизились к целям, а сместились в противоположном направлении», - заявил Вольтри.
Он добавил, что минимальная зарплата учителей упала на восемь процентных пунктов по сравнению со средней зарплатой по стране, но не приблизилась к ней.
Исходя из предвыборных обещаний политических партий и критического состояния педагогических кадров в Эстонии, Союз работников образования рассчитывает, что эти обещания найдут отражение в коалиционном соглашении.
«Проблемы, стоящие перед образованием, должны быть приоритетом правительства, а решения должны быть реализованы не позднее, чем при функционировании еще этого парламента. Ценность профессии учителя является сильным и необходимым посланием для молодых людей. Важно поднять минимальную зарплату учителей в следующем году, по крайней мере, до среднего по стране уровня, который оценивается в 2176 евро, и выделить фонд дифференциации в размере 22 процентов, согласованных в соглашении об образовании, чтобы реализовать карьерную модель», - подчеркнул Вольтри.
Если правительство не сможет достичь этих целей к 2025 году, по мнению Вольтри, важно, чтобы в коалиционном соглашении и бюджетной стратегии страны были четко показаны запланированные шаги по достижению целей.
«Важно также, чтобы зарплата воспитателей детских садов оставалась привязанной к минимальной зарплате школьных учителей, поскольку дошкольное образование создает прочную основу для развития детей, социальных навыков и последующего опыта обучения, являясь основой системы образования. Все эстонские учителя заслуживают того, чтобы их ценили и достойно бы им платили», - сказал Вольтри.