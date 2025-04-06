На следующей неделе возобновятся переговоры о зарплате учителей

Последний раз переговоры о минимальной зарплате учителей проходили в сентябре прошлого года, и тогда председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри услышал от министра образования и науки Кристины Каллас, что надежды на повышение зарплаты в этом году нет, но это может произойти в 2026 году.

В марте этого года профсоюз педагогов напомнил новой правительственной коалиции, чтобы новое правительство не забыло обещанное повышение заработной платы учителям, как это было написано в предыдущем коалиционном соглашении, и подняло минимальную заработную плату учителя в следующем году как минимум до среднего по стране уровня.

«Важно, чтобы новое правительство продолжало ценить профессию учителя, как это зафкисировано в подписанном в 2023 году коалиционном соглашении, в котором говорится, что к 2027 году зарплата учителей достигнет как минимум 120 процентов от средней зарплаты в Эстонии», - написал Вольтри в середине марта в обращении к лидеру Партии реформ Кристену Михалу и председателю партии «Ээсти 200» Кристине Каллас.