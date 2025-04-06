Предприниматель раскритиковал Михала: политикам пора отменять абсурдные решения

«Инвестировать в обороноспособность страны жизненно необходимо - и причины этого нам хорошо известны по опыту истории. Если у тебя агрессивный сосед, нужно относиться к собственной защите всерьез - и это нормально. Не стоит паниковать по поводу усиления обороны. Если у дома хорошая дверь с замком и работающая сигнализация, шанс, что кто-то попытается в него вломиться, заметно снижается. С государством то же самое: чем больше и заметнее мы вкладываемся в безопасность, тем меньше вероятность агрессии и тем выше наше чувство защищенности. Это может звучать упрощенно, но так оно и есть», - сказал Луман.