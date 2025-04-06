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Предприниматель раскритиковал Михала: политикам пора отменять абсурдные решения

В начале апреля стало известно, что Эстония переняла евродирективу, согласно которой во всех парковках с более чем 20 местами должны быть проложены кабели для зарядки электромобилей.
В начале апреля стало известно, что Эстония переняла евродирективу, согласно которой во всех парковках с более чем 20 местами должны быть проложены кабели для зарядки электромобилей. Фото: Konstantin Sednev

Председатель Торгово-промышленной палаты Тоомас Луман заявил в обращении к членам организации, что Эстонии необходимо вкладываться в оборону, однако одновременно политики должны признать свои прежние ошибки и пересмотреть абсурдные решения.

«Инвестировать в обороноспособность страны жизненно необходимо - и причины этого нам хорошо известны по опыту истории. Если у тебя агрессивный сосед, нужно относиться к собственной защите всерьез - и это нормально. Не стоит паниковать по поводу усиления обороны. Если у дома хорошая дверь с замком и работающая сигнализация, шанс, что кто-то попытается в него вломиться, заметно снижается. С государством то же самое: чем больше и заметнее мы вкладываемся в безопасность, тем меньше вероятность агрессии и тем выше наше чувство защищенности. Это может звучать упрощенно, но так оно и есть», - сказал Луман.

Луман отметил, что в эстонской экономике наметились первые признаки роста - несмотря на то, что стабильности и предсказуемости в мире больше не стало.

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