Папа римский Франциск показался публике на площади Святого Петра

Папа ненадолго появился на сцене в инвалидном кресле, с дыхательной трубкой под носом.

«Приветствую вас, - сказал он, помахав рукой толпе. - Всем хорошего воскресенья, большое спасибо».

88-летнего Папу Римского выписали из больницы в Риме 23 марта, и тогда он впервые появился на публике, чтобы благословить собравшихся верующих.

Врачи настаивали, что для полного выздоровления папе необходимо не меньше двух месяцев покоя. В пятницу Ватикан заявил, что состояние здоровья понтифика улучшается, и он находится «в хорошем расположении духа».

Папу положили в римскую больницу «Агостино Джемелли» 14 февраля после того, как в течение нескольких дней у него были трудности с дыханием. Сначала его лечили от бронхита, а затем диагностировали двустороннюю пневмонию.

Один из его врачей сказал, что во время лечения дважды возникала опасность для его жизни, но все обошлось благополучно.

По данным на пятницу, состояние Папы в том, что касается дыхания, движений и речи, несколько улучшилось, сообщили в Ватикане. Последние анализы крови также показали небольшое улучшение состояния.

Папе требуется меньше дополнительного кислорода, но он продолжает получать его в течение дня. Ночью он по мере необходимости получает необходимый объем кислорода через нос.

В течение жизни он страдал от ряда проблем со здоровьем. В частности, в возрасте 21 года ему удалили часть легкого, что сделало его более восприимчивым к инфекциям.

Уроженец Аргентины, Франциск занимает святой престол уже 12 лет. Большинство пап в истории правили пожизненно, продолжая исполнять свои обязанности даже в глубокой старости.