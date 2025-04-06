ГАЛЕРЕЯ Анатомия одной сцены: смотрите, как прошел третий вечер фестиваля Tallinn Music Week в Paavli kultuurivabrik

17-й фестиваль новой музыки и идей завтрашнего дня Tallinn Music Week привлек в различные места Таллинна как профессионалов отрасли, так и любителей музыки. Один из субботних концертных вечеров прошел в Paavli kultuurivabrik, где в рамках вечеринки Paavli.LIVE на сцену вышли несколько уникальных артистов. Смотрите в галерее, как выглядела программа только лишь на одной сцене!