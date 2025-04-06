СМИ: члены «мирной делегации» Кремля не ладят между собой

По данным российского издания «Агентство», российская делегация, участвующая в потенциальных переговорах о мире с Соединенными Штатами, фактически состоит из двух враждующих команд, неспособных работать сообща.
На этой неделе в Вашингтоне с представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом встретился глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - близкий соратник Владимира Путина. Это была первая официальная поездка российского чиновника в США после начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года.