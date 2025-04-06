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СМИ: члены «мирной делегации» Кремля не ладят между собой

Юрий Ушаков и Сергей Лавров.
Юрий Ушаков и Сергей Лавров. Фото: Evelyn Hockstein / POOL / AFP / Scanpix

По данным российского издания «Агентство», российская делегация, участвующая в потенциальных переговорах о мире с Соединенными Штатами, фактически состоит из двух враждующих команд, неспособных работать сообща.

На этой неделе в Вашингтоне с представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом встретился глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - близкий соратник Владимира Путина. Это была первая официальная поездка российского чиновника в США после начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года.

Министерство иностранных дел России и пресс-служба Кремля почти не прокомментировали эту встречу. По данным источников издания, сдержанность может объясняться тем, что Путин фактически санкционировал участие в переговорах двух независимых команд, между которыми нет согласия.

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