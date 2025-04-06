Министерство образования с понедельника начнет проверки в школах Кохтла-Ярве

Министерство образования и науки начало проверки в школах Ида-Вирумаа, чтобы выяснить, соответствуют ли они установленным требованиям как в отношении языка обучения, так и по другим аспектам.

В школах Нарвы надзор проводится уже с марта. С понедельника проверки начнутся в пяти муниципальных школах Кохтла-Ярве, сообщила ERR глава отдела по надзору Министерства образования и науки Элен Руус.