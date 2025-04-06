Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Кейла мужчины

Янис ростом около 170 см, среднего телосложения. У мужчины коричневато-серые волосы и карие глаза. Когда он вышел из дома престарелых, на нем была коричнево-черная куртка, темные джинсы и черно-белые туфли. На голове у него может быть черная шляпа. Также он мог взять с собой рюкзак и/или полиэтиленовые пакеты.

Янис каждый день самостоятельно гуляет по Кейла, но по вечерам до сих пор всегда благополучно возвращался в дом престарелых. У него нет мобильного телефона.

Полиция активно ищет Яниса со вчерашнего вечера. Проверены различные дороги и улицы в Кейла, по которым мог передвигаться мужчина. Также проверены и различные магазины, заправочные станции, железнодорожный вокзал и больницы. К сожалению, найти Яниса пока не удалось. Его поиски продолжаются.