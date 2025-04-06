В понедельник вечером в Эстонию с государственным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой Агатой Корнхаузер-Дудой.
Визит, который продлится с понедельника по среду, подтвердит тесный союз между Эстонией и Польшей и тесное сотрудничество между двумя странами в области обороны и безопасности, экономики, транспорта и образования.
«Эстония и Польша ежедневно сотрудничают, чтобы обеспечивать безопасность нашего региона. Наш союз глубоко укоренился в НАТО, Европейском союзе, а также в ряде региональных инициатив. Именно это партнерство дает нам уверенность в том, что мы можем противостоять угрозам безопасности», - сказал президент Алар Карис.
В фокусе встреч в рамках государственного визита - сотрудничество Эстонии и Польши в сфере безопасности. Обсуждения будут посвящены европейской безопасности и обороне, сотрудничеству в рамках НАТО и трансатлантическим отношениям. На повестке дня будут стоять вопросы безопасности региона Балтийского моря, военного сотрудничества и совместных действий против гибридных угроз.
Также будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины и вопросы, связанные с Россией и Беларусью. Экономическое сотрудничество будет сосредоточено на энергетике, Rail Baltica и развитии региональных сообщений, а также на сотрудничестве в рамках Инициативы трех морей.
8 апреля президент Алар Карис и Сирье Карис встретят президента Польши с супругой на церемонии приветствия перед президентской канцелярией, затем состоится встреча президентов и совместная пресс-конференция.
Президент Дуда встретится со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, премьер-министром Кристеном Михалом и возложит венок к монументу победы в Освободительной войне. Во второй половине дня президент Анджей Дуда и первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда встретятся с поляками, проживающими в Эстонии.
Алар Карис и Сирье Карис устроят государственный обед в честь польской президентской четы в здании Эстонского рыцарства.
9 апреля президент Дуда посетит учебный центр кибербезопасности CR14 (Cyber Range), где расположены киберполигоны НАТО и Эстонии, и ознакомится с сотрудничеством Эстонии и НАТО в области киберобороны.
Президенты Польши и Эстонии с супругами посетят Пельгулиннскую государственную гимназию, где познакомятся с эстонским образованием и учебной программой.
Визит завершится приемом президента и первой леди Польши в Таллиннской ратуше, после чего на Ратушной площади пройдет официальная церемония прощания.
Первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда и супруга президента Сирье Карис посетят Ваналиннаскую образовательную коллегию, где ознакомятся с учебным заведением и повседневной жизнью студентов. Затем они ознакомятся с особенностями эстонского дизайна одежды в Доме моды Лилли Яхило, где также обратят внимание на то, как традиционные ремесла переплетаются с современным дизайном. В Студии Анни Арро они встретятся с представителями эстонской и польской образовательной и культурной сферы.