В Эстонию прибудет президент Польши

Визит подтвердит тесный союз между Эстонией и Польшей и тесное сотрудничество между двумя странами в области обороны и безопасности, экономики, транспорта и образования.

«Эстония и Польша ежедневно сотрудничают, чтобы обеспечивать безопасность нашего региона. Наш союз глубоко укоренился в НАТО, Европейском союзе, а также в ряде региональных инициатив. Именно это партнерство дает нам уверенность в том, что мы можем противостоять угрозам безопасности», - сказал президент Алар Карис.

В фокусе встреч в рамках государственного визита - сотрудничество Эстонии и Польши в сфере безопасности. Обсуждения будут посвящены европейской безопасности и обороне, сотрудничеству в рамках НАТО и трансатлантическим отношениям. На повестке дня будут стоять вопросы безопасности региона Балтийского моря, военного сотрудничества и совместных действий против гибридных угроз.

Также будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины и вопросы, связанные с Россией и Беларусью. Экономическое сотрудничество будет сосредоточено на энергетике, Rail Baltica и развитии региональных сообщений, а также на сотрудничестве в рамках Инициативы трех морей.

8 апреля президент Алар Карис и Сирье Карис встретят президента Польши с супругой на церемонии приветствия перед президентской канцелярией, затем состоится встреча президентов и совместная пресс-конференция.