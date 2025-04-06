Департамент транспорта предупреждает: в ближайшие дни летняя резина не будет отвечать дорожным условиям

По прогнозу погоды, после полуночи в Западной и Северной Эстонии временами будет идти снег и мокрый снег, на побережье вероятен дождь. Температура воздуха и дорог ночью местами опустится до -8°C.

Завтра утром во многих частях Эстонии пойдет дождь и мокрый снег, а в Восточной Эстонии пойдет снег. В дождливой зоне существует риск скользких дорог.