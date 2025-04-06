Департамент транспорта предупреждает: в ближайшие дни летняя резина не будет отвечать дорожным условиям

Департамент транспорта в воскресенье вечером сообщил, что на данный момент дорожное покрытие на основных дорогах преимущественно сухое. Температура на дорогах по всей Эстонии плюсовая, но температура воздуха медленно опускается в минусовую сторону.
По прогнозу погоды, после полуночи в Западной и Северной Эстонии временами будет идти снег и мокрый снег, на побережье вероятен дождь. Температура воздуха и дорог ночью местами опустится до -8°C.
Завтра утром во многих частях Эстонии пойдет дождь и мокрый снег, а в Восточной Эстонии пойдет снег. В дождливой зоне существует риск скользких дорог.
Погодные условия в ближайшие дни не подходят для летней резины. Если вы уже совершили смену шин, выберите другой способ передвижения.